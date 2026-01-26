台灣資安國家隊插旗日本 「關楗」獲日本IT解決方案龍頭NSW採用

在全球資安威脅日益嚴峻之際，由台灣頂尖資安廠商組成之「台灣資安大聯盟」再度傳來國際捷報，大聯盟重要成員關楗股份有限公司正式宣布，旗下Keyper無密碼身分管理平台成功獲日本IT解決方案龍頭NSW株式會社採用。這不僅代表關楗成為首個成功通過日本嚴苛市場驗證的台灣身分治理品牌，更彰顯了台灣資安大聯盟在推動「資安出海」與國際技術對接上的卓越成效。

半導體產業作為全球科技核心，其智慧財產權（IP）的保護至關重要。台灣資安大聯盟長期致力於串聯國內優秀廠商，將符合國際標準（如SEMI資安規範）的解決方案推向國際市場。

關楗憑藉深厚的技術底蘊，帶來以下關鍵優勢，首先是零信任技術架構，導入符合國際標準的認證機制，有效阻斷憑證外流風險；其次符合國際規範，完全對接國際半導體產業協會（SEMI）所揭示的高度資安規範；第三硬實力驗證，在資安要求極其精細的日本半導體開發環境中，獲得專業大廠NSW的高度認可。

關楗執行長洪伯岳強調，此次合作是關楗在身分識別領域的重要里程碑，更印證了台灣品牌具備國際級競爭力。身為大聯盟的一員，關楗透過與日本NSW的合作，成功向世界展現了台灣資安產品在軟硬體整合上的深厚功力。

台灣資安大聯盟表示，未來將持續扮演橋樑角色，協助更多如關楗般的優質成員企業，以「台灣研發、全球防護」的精神，與國際夥伴共同守護數位資產，共創更安全、透明的全球數位供應鏈環境。