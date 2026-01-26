北市近六成住宅屋齡逾40年 這四區老屋交易占一半

內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第3季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近六成。至於不同屋齡住宅交易情形，永慶房產集團統計台北市12行政區不同屋齡區間的交易占比，其中萬華區、士林區、大安區與松山區，屋齡超過40年住宅交易占比就超過50%。

萬華區2025年住宅交易，屋齡超過40年占比高達56%全市最高，士林區占比53.6%排名第二，大安區與松山區占比分別為52.3%與50.5%，屋齡40年以上老屋交易占比皆超過一半。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市萬華區、士林區、大安區與松山區都是台北市開發較早的區域，可建築土地稀缺，新屋供給相對緩慢，因此老屋、公寓量體較大。然而老屋、公寓周邊通常生活機能發展完善，加上老屋的房價優勢，讓屋齡40年以上住宅成為該地區的交易大宗。

相對於開發較早的區域，文山區及內湖區屋齡20至40年的住宅交易占比較高，交易占比分別為34.5%與34.9%。陳金萍分析，屋齡20至40年的住宅，通常在公設比、空間運用與價格穩定性上，往往最符合當前家庭生活與換屋族的需求，因此吸引文山區、內湖區追求實際使用空間或家庭需求的購屋族群。

台北市大同區及南港區2025年屋齡小於10年的住宅交易占比近三成，分別為29.5%與29.1%，是台北市住宅新屋與新古屋交易動能強勁的行政區。陳金萍說明，大同區雖是台北市開發較早的地區之一，但近年在西區門戶計畫帶動下，翻轉力道強勁，都市更新與危老改建密集，使得新建案常年穩定釋出，加上大同區位於台北市外圍，房價較核心地區實惠一些，吸引不少台北市購屋客群，也讓屋齡10年以下住宅交易占比提高。