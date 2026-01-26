台灣大投資《陽光女子合唱團》 票房衝破2.5億元

台灣大哥大（3045）表示，長期投入影視投資與跨國合製，2026年開年即交出亮眼成績，共同投資出品電影《陽光女子合唱團》在台灣票房於26日正式衝破2.5億元大關，在馬來西亞上映後，也登上「單日票房冠軍」。

台灣大指出，《陽光女子合唱團》以「看完絕對淚腺失守」的強大口碑帶動票房，榮登2026年開年首部票房破億電影，自1月12日起持續穩居「全台單日票房」冠軍，寫下電影市場新里程；「陽光熱潮」亦延伸至海外市場，電影於馬來西亞上映後即登上「單日票房冠軍」，展現主創團隊內容製作的海外吸引力。

台灣大強調，以「價值共創」驅動內容布局，打造具規模與永續性的內容產業模式，台灣大共同投資作品也將陸續登場，包括九把刀賀歲鉅作《功夫》與金馬獲獎強片《幸福之路》，將於春節檔期接力上映；未來亦將持續攜手主創團隊，活絡本土電影市場、推動作品走向海外，讓更多在地故事被世界看見。

台灣大表示，台灣大在內容產業中並非一次性的資金投入者，而是自創作端上游即與主創團隊共同打造價值的長期策略夥伴。除透過電信業首創的「商業編劇人才養成計劃」，協助創作者在創作深度與市場理解之間取得平衡，也於作品開發初期即投入關鍵資源，降低主創團隊在開發與製作過程中的不確定性；作品完成後，再整合集團行銷通路，放大口碑擴散與市場觸及，延展內容生命周期。

台灣大指出，以《陽光女子合唱團》亮眼票房與社群口碑為例，實證「真實情感」是驅動在地故事被市場理解的核心價值，並能轉化為具規模、可持續累積的產業動能。未來，台灣大將持續深化原創內容投資，攜手主創團隊擴大作品影響力，讓更多具人性深度的在地故事被世界看見。

《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，這是一部談「愛」的電影，開發初期團隊就在尋找真正理解作品價值的夥伴。身為台灣大超過15年的用戶與MyVideo會員，這份信任促成了合作。台灣大不只是投資方，從創作到上映都給予高度尊重與支持，讓團隊能專心把故事說好；全台門市曝光與近兩千人的特映活動，也讓這份情感被更多人接住。突破兩億的票房，對林孝謙而言不只是成績，而是大家仍願意相信「愛」的證明，也想邀請觀眾帶著家人走進戲院，抱緊你最愛的人。

《陽光女子合唱團》以女性獄友間的溫情救贖打動人心，近期社群掀起「觀影前後」挑戰，不少網友進場前自信喊「不會哭」，散場卻抱著「面紙山」紅著眼眶離開，反差畫面讓電影被封為「年度最強淚彈」。口碑延燒下，演員全台映後巡迴場場爆滿，苗可麗更即興重現「方科長」罵人名場面，被網友笑稱是「最想被罵的飯撒」，成功帶動二刷、三刷熱潮。