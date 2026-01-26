宏匯投資86億打造新莊A3轉運站BOT案 預計2030年完工

宏匯集團26日與新北市政府簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，引進超過86億元民間投資，預計今年底動工、2030年完工啟用，商場目標業績25億元；宏匯另有兩項重大投資案進行中，包含台北雙星、十四張站暨南機廠捷運開發案，預計在近十年內陸續完工。

針對未來景氣展望，宏匯集團董事長許崑泰抱持樂觀態度。他表示，2026年台灣在AI、半導體等產業強勁動能帶動下，整體景氣「不會輸給去年」，且經濟成長將進一步支撐消費力，預見營運環境將持續看好。

本案預計引入四星級旅館、商辦、轉運站、商場四大結構。許崑泰強調，宏匯集團深耕新北多年，積極在副都心區域開發頂級商辦、飯店與商場，目前營運狀況皆十分理想。其中，宏匯廣場本館每年吸引超過600萬人次造訪，更榮獲新北市熱門旅遊前三名。由於本次A3案位處機捷與環狀線的交會核心，集團集結國內外頂尖團隊，將秉持「很好看、很好用、很公道」三大原則，全力打造新莊新地標。

在商場規劃方面，宏匯廣場執行董事柯愫吟指出，預計2030年前完工的二期商場將與本館進行明確的市場區隔。本館主要針對親子家庭客群，而二館商場坪數約6000坪，憑藉捷運轉運站與旅館的複合功能，鎖定30至40歲的年輕、國際與商務客群，業種將以餐飲為主，佔比約達七成，其餘則規畫為年輕流行與機能性高的生活商品。

柯愫吟進一步分析，二期商場最大的競爭優勢在於其優越的交通位置，旅客在A3站即可直接辦理登機與行李託運，集團將透過鎖定旅客流量使效益最大化。宏匯本館今年目標業績為59億元、年增12%，待2029年後加計二館產值，整體百貨營收可望推升至85億元，並持續朝百億目標邁進。

至於其他大型開發案進度，許崑泰坦言台北雙星目前面臨「缺工缺料」挑戰，時程仍受外部環境影響，目前正積極導入約百名越南籍移工以補足人手需求，力求盡快完工。此外，集團去年11月與愛山林、甲山林共同簽約的十四張站暨南機廠開發案，投資金額約985億元，為全台規模最大的捷運開發案，規畫包含30%商辦空間及70%住宅，預計十年內完工，唯商場部分是否延用「宏匯」品牌則尚未定案。

新北市市長侯友宜指出，A3三重轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1,069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能及兼顧行人安全，提升整體交通便利性。

侯友宜進一步說明，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越，完工後，將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估國道客運全日旅次起迄量約7,100人次。