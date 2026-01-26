五福啟動「雙十目標」 挑戰雄獅後第二家百億業者、EPS 挑戰10元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福總經理王哲彥公布 2026 年「雙十計畫」，全年營收將挑戰 100 億元、EPS 力拚 10 元。嚴雅芳／攝影
五福總經理王哲彥公布 2026 年「雙十計畫」，全年營收將挑戰 100 億元、EPS 力拚 10 元。嚴雅芳／攝影

五福（2745）總經理王哲彥26日公布 2026 年「雙十計畫」，全年營收將挑戰 100 億元、EPS 力拚10元，目標成為繼雄獅之後第二家營收突破百億的上市櫃旅遊業者。五福目前訂單已排至7月，預期2026年首季業績優於去年同期，全年展望持續看旺。

五福2025年全年營收達87.6億元、年增15.8%，刷新歷年最高紀錄。面對疫後旅遊紅利常態化，王哲彥表示，2026年將建構「攻防一體」的「新五福」佈局，訂下「雙十目標」，以百億營收與更高獲利為核心，跳脫過往價格戰思維，全面朝體驗、會員與內容經營轉型。

王哲彥指出，五福今年將啟動全新會員分級制度，把既有「福幣」回饋升級為深度會員經營體系，透過數據分析提升訂購體驗並強化下單轉換。產品面則從一般B2C市場走向B to E，大幅布局商務差旅、企業獎勵旅遊及大型包團，以掌握利潤較高的企業需求；內容經營方面，公司主張「內容即品牌」，透過專業策展與旅遊觀點，強化消費者信任與長期黏著度。

為支撐雙十目標，五福明年將大舉擴編組織，預計再招募超過100名人才，聚焦業務開發與旅遊產品規劃，並推動跨部門教育訓練，培育具備多職能的前後勤整合人才，形成未來競爭力。公司強調，2025年官網改版後流量年增逾6成，數位化成果將成為會員深耕與品牌經營的重要引擎。

通路布局也持續擴張，目前全台17個據點，2026年第1季將於新北三峽、桃園中壢再開兩家新門市，強化市佔率與心佔率，展現對營運的高度信心。

