新莊北側知識產業園區轉運站今簽約 2030年完工啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新莊北側知識產業園區轉運站（溪北轉運站）今天由新北市政府與宏匯環三份有限公司簽訂，新北市長侯友宜今天出席簽約儀式時表示，這是新北市又一座BOT複合型轉運站，將引進超過86億元民間投資，預計今年底動工、2030年完工啟用，將成為平衡新北市大漢溪南北兩側的關鍵建設。

過往大漢溪以北民眾搭乘國道客運，只能在三重重陽站，尖峰時段導致塞車頻頻，加上新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，市府利用環狀線A3站周邊交通用地打造複合型轉運站。

侯友宜今天表示，轉運站規畫興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能及兼顧行人安全，提升整體交通便利性。

侯友宜說，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越，未來將與美國GP建築設計有限公司合作，打造取得黃金級綠建築及智慧建築標章的複合型轉運站。

完工後將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估國道客運全日旅次起迄量約7100人次，不僅可有效提升區域公共運輸服務量能，更可充分發揮雙捷運結合機場捷運預辦登機的交通優勢，成為國內外旅客停留與轉乘的重要節點。

侯友宜強調，新莊地區是大台北一千萬人口的中心，不用擔心國道客運量會減少，隨著環境改變，觀光公車會進來、中大型公車也會進來轉運，更設有登機口，可以掛行李，希望新的轉運站帶來人潮與商業契機。希望未來完工後，即便他已不是市長，也能坐捷運來這裡逛一逛就很感動。

交通局長鍾鳴說，配合轉運站整體開發，交通局已研擬調整周邊福慧路的車道配置，並檢討多條大客車可行的替代進離場動線，以降低對地區交通影響；市府也正辦理「擴大楓江附近地區都市計畫」檢討整體地區交通路網，爭取將福慧路由15公尺拓寬至20公尺，並於新五路預留公車優先道等相關相交通配套措施。

新北市議員陳世軒指出，轉運站是地方很重要的建設，他也拜託市長跟局長要把交通配套做好，讓大車避開新北大道路段，更重要未來停車場空間釋出給市民停放，解決周邊停車空間不足問題。

