合庫人壽攜手嘉義小農咖啡 守護家庭照顧者

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽自2016年與家庭照顧者關懷總會合作於全台設立示範性照顧咖啡館，並推出「喘息咖啡」，十年來提供超過二萬杯免費咖啡及長照諮詢服務，同時也在咖啡館中舉辦喘息活動，邀請家庭照顧者製作甜點、繪畫，或喝咖啡，多年來已成為家庭照顧者最溫暖的港灣。合庫人壽副總經理唐宜立表示，為了推廣喘息咖啡，並促進青年返鄉接班發展精緻農業，今年是第三年採購嘉義小農咖啡，本次採購的精品咖啡來自於嘉品莊園，位於典型的山地精品咖啡栽培環境，莊主除了堅持無農藥友善耕作，同時也照顧著年邁的父母。

合庫人壽三年來共採購近1,000磅的精品咖啡，除了支持家庭照顧者之外，也期待有更多的返鄉生力軍加入精緻咖啡的產業，同時也兼顧陪伴漸漸衰老的父母，讓守護土地與家人的故事隨著咖啡香傳送溫暖。

不但支持家庭照顧者，合庫人壽也積極推廣長照資源，提供為保戶照顧家庭量身訂做的「安心守護計畫」，除了協助資源整合、照顧安排之外，還有免費彈性喘息服務及實務指導員到府服務。合庫人壽多年來持續深化企業社會責任，展現企業對家庭照顧者、在地農業與社會公益的深切關懷。未來，合庫人壽亦將繼續攜手更多夥伴，實現更多公益目標，為社會注入更多正向能量。

