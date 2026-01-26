緊抱衛星商機 進場不卡關投資3要訣

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

2026年開年以來，全球股市持續飆漲，國內外太空衛星、低軌衛星股價氣勢如虹，Solactive統計，太空衛星指數今年以來已強勁上揚25%，超越今年強漲的韓股、陸股、台股，及費城半導體指數，第一金投信指出，太空衛星指數漲勢已延續至第三年，今年的表現已從前幾年的「夢想題材」，進一步發展至有「訂單引擎」的實質驅動力，太空衛星產業將步入商業兌現階段，未來10年市場規模7,000億美元，擴大至超過2兆美元，複合成長率最高可達13%，成長動能超越全球經濟表現。

Solactive資料顯示，太空衛星指數不僅在2024年、2025年分別上漲58%及66%，今年元月尚未結束，累計漲幅已逾25%（統計至2026/1/21）。產業短線漲多後，可能加大波動度，不過，第一金投信提醒，過去太空衛星產業在夢想題材發酵之際，投資人主要受到投機動能及股價爆發力吸引，但對產業熟悉度低，因此，多半抱持短線投資心態。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝提醒，現階段產業更具備營運與實質訂單挹注，投資人逢股價震盪修正之際不妨趁機作為投資的敲門磚，一旦開始投資後，就會更加留意越來越多衛星應用與財務及營運等訊息，曾萬勝說明，今年進場太空產業投資，可以留意三大重點：首先是低軌衛星（LEO）市場大爆發，根據Gartner預估，2026年全球低軌衛星通訊支出將達到148億美元，年增率達24.5%，主要用途在網路覆蓋外，也AI邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

其次是SpaceX IPO預期，曾萬勝指出，今年太空衛星股價最大的驅動力，市場高度期待包括SpaceX掛牌募資，或是分拆Starlink帶來的股價點火續航力，有助攻相關類股的動能；另外則是目前各國政府，包括美國、中國、日本、韓國，及歐洲等地，將太空視為國家安全網的一部份，投入大量資本建設主權衛星，而這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。

第一金太空衛星ETF（00910）追蹤Solactive太空衛星指數投資，囊括30檔太空衛星關鍵企業，現階段涵蓋低軌衛星「發射商、製造商、營運商」的全產業供應鏈，是投資人參與全球衛星供應鏈投資商機最簡便、直接的投資工具。目前前五大成份股包括：行星實驗室（8.24%）、韓衛星技術開創（5.46%）、AST太空通訊（5.32%）、直覺機器（5.26%）、全球之星（4.91%）；此外，近期台灣低軌衛星、SpaceX相關供應鏈股價活跳跳，第一金太空衛星成份股亦納入台灣標的如啟碁、同欣電及全新等（截至2026/1/22）。

