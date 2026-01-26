2025年拍賣、繼承、買賣移轉棟數出爐 專家：中古屋買氣比數據更嚴峻

2025年全台建物買賣移轉棟數為26.1萬棟，雖然勉強守住26萬棟，但仍寫下9年新低，同時年減幅度25%也是近年罕見的劇烈衰退幅度，反映房貸政策上路以來有效抑制房市非自用需求，同時也扭轉民眾對於房市樂觀預期，2025年拍賣移轉則持續衰減，繼承登記則與人口老化有關持續走高，贈與則是年減2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然2025年建物買賣移轉棟數勉強守住26萬棟，不過裡面還有大量的預售屋完工後交屋移轉，第一次登記數量高達17.7萬棟的近年最大量，若扣除新成屋完工後的交屋買賣移轉，實際上中古屋買氣比26萬棟數據更加嚴峻。

統計顯示，2025年建物買賣移轉棟數為26.1萬棟，前一個年度則是35萬棟，年減幅度高達25%，拍賣移轉則反映房貸族的繳款狀況相對穩定，落入法拍市場數量不多，因而拍賣移轉持續寫下低量，一年僅剩下3228棟。

至於繼承2025年7.8萬棟，持續走高，主要與人口老化等結構因素有關，與景氣變化波動影響較不顯著，至於贈與仍有5.27萬棟，但年減2%，可能房市交易量減少，夫妻間贈與節稅減少有關係。

2025年建物的所有權第一次登記數量則高達17.7萬棟，同步寫下近25年新高，過去三四年預售案銷售狀況穩定，交屋後有一定數量會出現在買賣移轉數據之中，也支撐移轉棟數的數量。