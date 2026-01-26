王品外帶年菜熱銷、年增二成 金馬年換WMF精品鍋開運

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品3大中餐3大外帶年菜套組熱銷，僅剩零星套組可選購，還沒入手年菜的顧客，可洽詢門店預購。王品集團/提供
圍爐外帶年菜即將完售，快手刀下訂，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格料理」，金馬年隆重推出御膳海陸星饗宴、金鴨報喜百匯宴、香蹄盈門台味宴3大外帶年菜套組，售價最低6,888元起。今年更加碼WMF德國精品餐具年菜聯名套組，開賣2日全部完售。目前外帶年菜也僅剩零星套組可選購，還沒入手年菜的顧客，2月15日前皆可至inline或洽詢門店預購。

王品中餐品牌統計，中餐3大外帶年菜去年12月開賣，詢問度超高，開賣僅3日已售出逾千套，加上WMF聯名套組加持，整體較同期銷售增長兩成。顯見消費者不再趕在年前才採買，更偏好提前預購、早買早安心。預估能為中餐品牌挹注超過千萬營收。

外帶年菜套組銷售倒數計時，凡填寫年菜建議卡，還有機會抽中市價超過7,000元的WMF餐具組。其中，今年3大中餐品牌首度攜手WMF德國精品餐具，推出年菜聯名限量套組，即能入手原價11,800元的 WMF Fusiontec 陶晶鍋與品牌年菜大套組，開賣2天火速完售。

「享鴨」金鴨報喜百匯宴售價7,888元，9道澎派料理可供8～10人享用，其中琥珀酥皮烤鴨嚴選櫻桃鴨，歷經10道工序，皮酥肉嫩、吃法多變，年年都是熱門品項。截至目前年菜套組，已銷售九成。

開鍋吃年菜招財運，「莆田」御膳海陸星饗宴，售價6,888元，約6~8人份，有龍馬奔騰海陸盆菜、御饌蒜蓉蒸鱸魚、醬燒紅糟豬肋排等7道年節必吃星級功夫菜。莆田另也推出龍馬奔騰海陸盆菜單品，只要1,888元就能享受整隻龍蝦與多道海陸美饌。

熱愛台菜必吃「丰禾」香蹄盈門台味宴，售價6,988元，有年節應景金鯧芋頭香米粉、富貴元寶滷大蹄，還有招牌菜金鳳開運起家雞等9道經典澎派好味，份量夠8~10人享用。丰禾則是另外提供富貴元寶滷大蹄與金鯧芋頭香米粉小套組，只要1,888元就能享受年節必備的經典台味。

年菜

