2025年移轉棟數創9年新低、年減25.5% 台灣房市史上最慘

2025年全台房市買氣急凍，「金龍海嘯」（意指央行總裁楊金龍打炒房）全面來襲。根據住商機構彙整內政部資料，2025年全台買賣移轉棟數僅26萬1308棟，較2024年約35萬棟大減25.5%，不僅創近9年新低，也寫下1991年有統計以來最大單年跌幅，交易量僅勉強守住26萬棟防線，宣告自2019年展開的房市多頭行情畫下句點。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，2025年房市受央行第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，也為自2019年的房市多頭畫下句點，買賣移轉僅勉強守住26萬棟防線。

若從歷史比較來看，2025年26.1萬棟的表現，僅高於2016年房地合一稅上路時的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫時的25.9萬棟，為歷史第三低。市場分析，過去兩次低量年份的年減幅約落在一至二成，但2025年年減幅高達25.5%，顯示本波修正並非單純景氣循環，而是政策調控與融資緊縮交織下的結構性衝擊。

不過，年末買氣並非完全失速。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年第三季後，新青安政策成為市場少數支撐動能。她指出，去年第3季政府對新青安放款續開綠燈，使新青安的承作件數逐月增加，12月的受理與撥貸件數更雙雙突破4300件，帶動年末買氣的同時，也讓全台全年的買賣移轉棟數小拉尾盤，全年的衰退幅度略有收斂，最終驚險守住26萬棟大關。

張旭嵐進一步表示，目前市場買盤結構已明顯改變，因當前市場僅剩單一自住族，獲新青安政策保障，購屋狀況影響較輕外，豪宅客、換屋族、小資族等買盤，在打炒房緊縮融資的情況下，購屋之路並不平坦，房市交易量也難以大幅擴張。

從區域表現來看，基隆市與新竹市成為本波量縮最明顯的縣市，年減幅均超過4成。

徐佳馨提醒，在銀行滿水位問題未解、信用管制尚未鬆綁前，房市恐持續低量盤整；短期內市場仍以消化政策衝擊為主，買賣雙方都需要更長時間磨合成交條件。