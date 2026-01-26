快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

聽新聞
0:00 / 0:00

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金價直直漲，央行總裁楊金龍表示，央行最近半年都未再買進黃金。圖/本報系資料照片
金價直直漲，央行總裁楊金龍表示，央行最近半年都未再買進黃金。圖/本報系資料照片

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，並非各國央行大買黃金，他也進而指出，全球大買黃金的央行並不多，只有俄羅斯、中國、印度、土耳其、波蘭這五個國家央行大買。

賴士葆認為，這波金價上漲主要來自於各國央行增加儲備，但楊金龍分析，黃金買盤力道主要仍來自民間，不是各國央行，例如南韓、日本、歐洲則都沒有，楊金龍也明確表示，近半年來，央行並未再買任何黃金，他並強調隨時動態調整資產，不會只買美元資產。

央行 金價 楊金龍

延伸閱讀

赴美投資2500億美元 楊金龍認為三大原因使台幣匯率不會大幅貶值

霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

挨轟統一發票獎金4年少給86億元 財政部：法律解讀差異

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

相關新聞

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,3...

史上第三低！2025年全台買賣驚險守住26萬棟 房仲：市場只剩一種人

2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近9年來新低，也是史上...

王品外帶年菜熱銷、年增二成 金馬年換WMF精品鍋開運

圍爐外帶年菜即將完售，快手刀下訂，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格...

小包裝青江菜碳足跡有多少？農業鎖定碳排熱點 可降至「這水準」

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產...

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，...

汽車零組件巨鎧轉型科技精品 受惠台美貿易利多 

巨鎧（2254）專注於生產車用油箱蓋、水箱蓋及黑油蓋等產品，深化北美市場布局 MLA方向投射燈模組獲肯定，轉型科技精品提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。