快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

小包裝青江菜碳足跡有多少？農業鎖定碳排熱點 可降至「這水準」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部桃園區農業改良場依循國家標準進行產品碳足跡盤查，針對桃園市龍潭區鮮一有機農場250公克小包裝青江菜，盤查結果順利通過第三方公正單位查證，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量（kgCO₂e）。（圖／農業部桃園場提供）
農業部桃園區農業改良場依循國家標準進行產品碳足跡盤查，針對桃園市龍潭區鮮一有機農場250公克小包裝青江菜，盤查結果順利通過第三方公正單位查證，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量（kgCO₂e）。（圖／農業部桃園場提供）

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產的250公克小包裝青江菜，依環境部公布的「碳足跡類別規則（CFP-PCR）蔬菜與雜糧2.0版」，完成生命週期碳足跡盤查。盤查結果順利通過第三方公正單位查證，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量（kgCO₂e）；接下來將輔導農民申請環境部「碳標籤」，讓產品取得「綠色身分證」，成為消費者低碳生活的新選擇。

桃園場表示，盤查結果顯示「製造階段」為生產端最大碳排來源，約占總量30.4%；除冷藏庫用電外，冷媒逸散造成的溫室氣體排放亦不容忽視。傳統冷藏庫常使用高暖化潛勢（GWP）冷媒，一旦管線發生微量洩漏，對環境影響甚鉅，可能成為農業淨零的隱形殺手。此外在原料取得階段（約占總量15%），碳排熱點主要集中於肥料與栽培介質。桃園場分析，有機質肥料施入土壤後，經微生物作用可能釋放氧化亞氮（N₂O）等溫室氣體，且泥炭土等進口資材的開採與長途運輸，也會墊高碳排。

「不少碳排熱點反映出流程中的低效率，透過盤查找出熱點，有機會以相對較低成本的改善措施，同步減排並降低支出。」桃園場透過盤查，可鎖定原料階段與製造階段的主要碳排熱點，例如冷藏設備耗能、冷媒管理與施肥方式等，不僅有助降低溫室氣體排放，也可協助農友找出成本改善空間，達成減碳與獲利的雙贏。

桃園場掌握關鍵熱點後並提出具體改善建議，讓農民減碳更「有感」。首先針對製造端（冷藏設備管理），建議集貨包裝場應建立冷藏設備定期巡檢機制，防堵冷媒洩漏；未來汰換設備時，優先考量採用低GWP（低全球暖化潛勢）冷媒，如新一代替代冷媒等，並配合設備安全規範評估導入節能冷藏設備，此舉可望降低製造階段碳排。其次，針對原料端（田間管理），持續推廣合理化施肥，依土壤檢測結果精準施用肥料，避免過量施肥造成多餘氮素轉化為溫室氣體，並評估以在地資材替代部分進口介質，降低運輸碳足跡。

桃園場強調，產品碳足跡盤查不僅是為產品貼上標籤，更重要的是協助農民「看見」生產流程中的改善機會。透過優化冷鏈設備與田間肥培管理，不僅能降低生產成本，也能提供碳排資訊透明的優質蔬菜，讓消費者在餐桌上也能為永續盡一份心力。

延伸閱讀

桃園騎士釀禍竟落跑！受害車主怒PO網急尋行車紀錄器找人

巨大開發產品碳足跡平台

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

醫療體系7成碳排來自供應鏈 藥廠推「循環箱送藥」助減碳逾5成

相關新聞

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,3...

史上第三低！2025年全台買賣驚險守住26萬棟 房仲：市場只剩一種人

2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近9年來新低，也是史上...

王品外帶年菜熱銷、年增二成 金馬年換WMF精品鍋開運

圍爐外帶年菜即將完售，快手刀下訂，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格...

小包裝青江菜碳足跡有多少？農業鎖定碳排熱點 可降至「這水準」

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產...

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，...

汽車零組件巨鎧轉型科技精品 受惠台美貿易利多 

巨鎧（2254）專注於生產車用油箱蓋、水箱蓋及黑油蓋等產品，深化北美市場布局 MLA方向投射燈模組獲肯定，轉型科技精品提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。