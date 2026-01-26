汽車零組件巨鎧轉型科技精品 受惠台美貿易利多 

巨鎧（2254）專注於生產車用油箱蓋、水箱蓋及黑油蓋等產品，深化北美市場布局 MLA方向投射燈模組獲肯定，轉型科技精品提高競爭力，研發轉型科技精品提高競爭力，受到市場關注，行政院長卓榮泰日前也前往參訪。

巨鎧董事長吳柏樺秉持對汽車改裝部品設計的熱情，積極拓展新產品領域，當天現場展示在智慧車聯網與高級車燈的創新研發成果，並針對政府積極推動台美經貿談判及製造業支持政策表達感謝，是企業開拓全球市場最強而有力的後盾。

巨鎧領先業界在MLA 方向投射燈模組 AAPEX 展現研發實力，紮根台灣以科技精品引領產業「打國際盃」，受惠於經貿談判利多，未來出口至美國產品之關稅環境預期將獲得優化調整，對於長期深耕北美市場的巨鎧精密具有指標性意義。

巨鎧精密已取得之美國 CAPA 認證，此政策利多將顯著提升產品在北美大型通路的競爭力，隨著貿易環境優化，2026 年北美訂單動能將更趨穩健。

響應政策對大客貨車轉彎盲區的安全關注，於現有 e-mirror 基礎上成功研發出 MLA（微透鏡陣列）方向投射燈模組 。此技術具備模組化設計優勢，能跨領域導入各類載具，目前已率先應用於商卡與皮卡之「後視鏡燈」，並已申請各國設計與發明專利 。

該項成果在美國 AAPEX 展首度亮相即獲高度關注，不僅達成院長鼓勵研發配件、守護安全的期待，公司亦期盼政府參考歐美經驗加速法規制定，讓此類透過精準動態投影、能有效解決視覺死角的創新產品順利上路，全面守護道路安全 。

巨鎧精密致力於將高級車燈與安全科技結合，憑藉「流光陣列F250全LED像素式尾燈」再度榮獲「2026年第34屆台灣精品獎」殊榮，展現其在主流車系改裝市場的設計實力與 MIT 高標準工藝。展望未來，巨鎧精密將持續整合政府政策資源，擴大參與全球 SEMA、AAPEX 等指標性車展。

藉由 MLA 智慧車燈技術的創新應用，以及整體貿易環境優勢的帶動，巨鎧精密有信心持續帶領台灣汽車零組件產業，在全球市場佔據科技精品的領先地位。