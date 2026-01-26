2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,308棟，創9年來新低，年減25.5%，下修幅度是史上最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2025年房市在政策重拳之下，交易創歷史罕見的跌幅，惟房價修正幅度仍不明顯，因此未來在銀行滿水位問題未解、央行信用管制未鬆綁前，市場將持續維持低量能。

她表示，對賣方來說，部分資金周轉需求較高的屋主，或許在成交量窒息壓力下，有較大議價空間出現；對買方而言，則是選擇變多、殺價空間變大，如自身貸款條件較佳，不失為十年一遇的難得進場時機。

據內政部數據，2025年全國買賣移轉棟數僅26.1萬棟，較2024年的35萬棟相比大幅衰退25.5%，亦創下近9年的新低紀錄，也是自1991年有統計以來，僅次於2016、2001年的歷史第三低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，觀察近年房市買氣歷史變化，最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟。

其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟。

而2025年以26.1萬棟排歷史第三低，主因是2024年房市過熱，引發政府祭出第七波信用管制，加上銀行水位持續緊縮，擊潰買方信心，導致交易量斷崖式下墜。

賴志昶表示，2016、2001年的年減幅分別約16%、19%，但2025年買賣移轉棟數年減幅高達25.5%，創下1991年來最大單年衰退幅度。

數據反映出2024年9月央行所推出的信用管制措施，力道「前無古人、後無來者」，名副其實為「史上最嚴打房」，對市場信心造成結構性衝擊，讓成屋市場瞬間進入寒冬。

另細看各縣市數據，如排除買賣移轉量較低的外島縣市，以基隆市、新竹市年跌幅達43.5%、42.2%最高。

賴志昶指出，基隆市過去因親民房價優勢，吸引雙北外溢首購買盤，但隨著大盤翻轉，蛋白區域的機能劣勢也相對突顯，買氣隨之顯著降溫。