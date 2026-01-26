快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,308棟，創9年來新低，年減25.5%，下修幅度是史上最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，2025年房市在政策重拳之下，交易創歷史罕見的跌幅，惟房價修正幅度仍不明顯，因此未來在銀行滿水位問題未解、央行信用管制未鬆綁前，市場將持續維持低量能。

她表示，對賣方來說，部分資金周轉需求較高的屋主，或許在成交量窒息壓力下，有較大議價空間出現；對買方而言，則是選擇變多、殺價空間變大，如自身貸款條件較佳，不失為十年一遇的難得進場時機。

據內政部數據，2025年全國買賣移轉棟數僅26.1萬棟，較2024年的35萬棟相比大幅衰退25.5%，亦創下近9年的新低紀錄，也是自1991年有統計以來，僅次於2016、2001年的歷史第三低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，觀察近年房市買氣歷史變化，最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟。

其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟。

而2025年以26.1萬棟排歷史第三低，主因是2024年房市過熱，引發政府祭出第七波信用管制，加上銀行水位持續緊縮，擊潰買方信心，導致交易量斷崖式下墜。

賴志昶表示，2016、2001年的年減幅分別約16%、19%，但2025年買賣移轉棟數年減幅高達25.5%，創下1991年來最大單年衰退幅度。

數據反映出2024年9月央行所推出的信用管制措施，力道「前無古人、後無來者」，名副其實為「史上最嚴打房」，對市場信心造成結構性衝擊，讓成屋市場瞬間進入寒冬。

另細看各縣市數據，如排除買賣移轉量較低的外島縣市，以基隆市、新竹市年跌幅達43.5%、42.2%最高。

賴志昶指出，基隆市過去因親民房價優勢，吸引雙北外溢首購買盤，但隨著大盤翻轉，蛋白區域的機能劣勢也相對突顯，買氣隨之顯著降溫。

新竹市過去受惠於科技園區帶動，價量齊揚有目共睹，惟近期受政策調控影響，加諸區域房價已屬相對高價位，投資、置產族群轉趨觀望，自住客群亦因市場氛圍而無追價意願，導致交易量出現明顯回檔。

全台各縣市買賣移轉棟數。（住商機構／提供）
全台各縣市買賣移轉棟數。（住商機構／提供）
全台近年買賣移轉棟數。（住商機構／提供）
全台近年買賣移轉棟數。（住商機構／提供）

延伸閱讀

比吸菸更傷心臟？專家提醒改善這個日常壞習慣避免心臟老化

歐洲道路上中國汽車越來越多？ 波蘭警告洩密風險

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

相關新聞

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,3...

史上第三低！2025年全台買賣驚險守住26萬棟 房仲：市場只剩一種人

2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近9年來新低，也是史上...

王品外帶年菜熱銷、年增二成 金馬年換WMF精品鍋開運

圍爐外帶年菜即將完售，快手刀下訂，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格...

小包裝青江菜碳足跡有多少？農業鎖定碳排熱點 可降至「這水準」

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產...

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，...

汽車零組件巨鎧轉型科技精品 受惠台美貿易利多 

巨鎧（2254）專注於生產車用油箱蓋、水箱蓋及黑油蓋等產品，深化北美市場布局 MLA方向投射燈模組獲肯定，轉型科技精品提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。