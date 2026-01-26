深化公益行動 昇恆昌董總帶頭全員志工寒冬送暖

昇恆昌免稅商店長期深耕公益行動，董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工在農曆年前一同寒冬送暖，將關懷弱勢化為企業日常，以實際行動展現企業影響力，持續為社會注入正能量。

昇恆昌大家長江松樺帶領員工利用休假日投入公益行動，據統計，昇恆昌2025年共舉辦587場志工活動，參與人次累計達11,581人次，內容涵蓋弱勢關懷、社福機構陪伴及環境整理等多元面向，包括臺南丹娜絲風災、花蓮光復洪災等，均可見昇恆昌員工將企業社會責任落實在全國角落。

本次昇恆昌出動近百名志工分頭前往桃園市多個地點展開公益行動，包括關懷大園區弱勢家庭，捐贈生活物資並親自送上祝福；昇恆昌自2008年持續關懷「真善美社會福利基金會」，該機構長期為上百名18至75歲心智障礙者（憨兒）提供專業支持與服務，志工們陪伴院生賞櫻、手作陶瓷、製作端午香包等，藉由多元互動活動陪伴院生身心成長，今日志工們不僅與院生一同唱跳，「江爺爺」江松樺也提前和院生圍爐共享年節氛圍，現場互動溫馨融洽。

此外，昇恆昌自2010年起關懷「藍迪兒童之家」，該機構目前安置44名0至18歲的兒童及少年。多年來，志工們不定期帶領院生進行戶外參訪，並透過節慶活動陪伴院生成長、建立深厚情誼。今日由江建廷率領高階主管團隊與院生互動交流，除安排一同前往農場體驗農業科技，「江爺爺」也與孩子們一同手作新春毛球相框，在歡笑聲中迎接嶄新的一年。

值得一提的是，昇恆昌志工行列中，不乏親子共同參與的身影。在職已25年的營業員郭宜帆帶著就讀國小四年級的女兒一同投入服務，透過實際行動教導孩子關懷、分享與付出。有26年年資的香水化妝品營業員林湘芬，帶著就讀國中八年級、國小六年級的兄弟檔參與志工活動，她表示，透過參與志工活動，不僅拉近親子關係，也讓孩子從小理解助人的價值，留下深刻且正向的成長記憶。

「企業不只是追求營運績效，昇恆昌除了服務旅客也服務社會，幫助別人也等於是幫助自己。」江松樺強調，秉持「誠信、專業、創新、公益」的企業核心價值，企業的「全員志工」文化從職場出發，並將關懷精神延伸至家庭，看到員工主動參與服務，甚至邀請親朋好友一同加入，是對企業志工文化最好的肯定，將持續秉持「利他」精神，支持並協助需要幫助的人。