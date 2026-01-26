快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

深化公益行動 昇恆昌董總帶頭全員志工寒冬送暖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
深化公益行動，昇恆昌董總帶頭全員志工寒冬送暖。昇恆昌／提供
深化公益行動，昇恆昌董總帶頭全員志工寒冬送暖。昇恆昌／提供

昇恆昌免稅商店長期深耕公益行動，董事長江松樺與總經理江建廷25日號召員工在農曆年前一同寒冬送暖，將關懷弱勢化為企業日常，以實際行動展現企業影響力，持續為社會注入正能量。

昇恆昌大家長江松樺帶領員工利用休假日投入公益行動，據統計，昇恆昌2025年共舉辦587場志工活動，參與人次累計達11,581人次，內容涵蓋弱勢關懷、社福機構陪伴及環境整理等多元面向，包括臺南丹娜絲風災、花蓮光復洪災等，均可見昇恆昌員工將企業社會責任落實在全國角落。

本次昇恆昌出動近百名志工分頭前往桃園市多個地點展開公益行動，包括關懷大園區弱勢家庭，捐贈生活物資並親自送上祝福；昇恆昌自2008年持續關懷「真善美社會福利基金會」，該機構長期為上百名18至75歲心智障礙者（憨兒）提供專業支持與服務，志工們陪伴院生賞櫻、手作陶瓷、製作端午香包等，藉由多元互動活動陪伴院生身心成長，今日志工們不僅與院生一同唱跳，「江爺爺」江松樺也提前和院生圍爐共享年節氛圍，現場互動溫馨融洽。

此外，昇恆昌自2010年起關懷「藍迪兒童之家」，該機構目前安置44名0至18歲的兒童及少年。多年來，志工們不定期帶領院生進行戶外參訪，並透過節慶活動陪伴院生成長、建立深厚情誼。今日由江建廷率領高階主管團隊與院生互動交流，除安排一同前往農場體驗農業科技，「江爺爺」也與孩子們一同手作新春毛球相框，在歡笑聲中迎接嶄新的一年。

值得一提的是，昇恆昌志工行列中，不乏親子共同參與的身影。在職已25年的營業員郭宜帆帶著就讀國小四年級的女兒一同投入服務，透過實際行動教導孩子關懷、分享與付出。有26年年資的香水化妝品營業員林湘芬，帶著就讀國中八年級、國小六年級的兄弟檔參與志工活動，她表示，透過參與志工活動，不僅拉近親子關係，也讓孩子從小理解助人的價值，留下深刻且正向的成長記憶。

「企業不只是追求營運績效，昇恆昌除了服務旅客也服務社會，幫助別人也等於是幫助自己。」江松樺強調，秉持「誠信、專業、創新、公益」的企業核心價值，企業的「全員志工」文化從職場出發，並將關懷精神延伸至家庭，看到員工主動參與服務，甚至邀請親朋好友一同加入，是對企業志工文化最好的肯定，將持續秉持「利他」精神，支持並協助需要幫助的人。

延伸閱讀

楠西強震周年 郭國文山城寒冬送暖助500戶過好年

彰化縣啟動寒冬送暖 75企業團體共捐942萬元善款及千萬物質

台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐

寒冬送暖14年不間斷 南市議員林冠維發放雞精溫暖千戶弱勢家庭

相關新聞

2025年移轉棟數年減25.5%史上最慘 專家：十年一遇進場時機

住商機構統計內政部資料指出，「金龍海嘯」來襲，房市買氣陷入前所未有近年來最低潮。2025年全台買賣移轉棟數達26萬1,3...

史上第三低！2025年全台買賣驚險守住26萬棟 房仲：市場只剩一種人

2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近9年來新低，也是史上...

王品外帶年菜熱銷、年增二成 金馬年換WMF精品鍋開運

圍爐外帶年菜即將完售，快手刀下訂，王品集團3大中餐品牌「莆田 PUTIEN」、「享鴨 烤鴨與中華料理」及「丰禾 台味風格...

小包裝青江菜碳足跡有多少？農業鎖定碳排熱點 可降至「這水準」

農業部桃園區農業改良場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區鮮一有機農場合作，針對其生產...

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

金價直直漲，今日每盎司已突破5千美元，楊金龍在答覆立委賴士葆質詢時回應，他認為這波國際金價大漲，主要仍來自於民間的力量，...

汽車零組件巨鎧轉型科技精品 受惠台美貿易利多 

巨鎧（2254）專注於生產車用油箱蓋、水箱蓋及黑油蓋等產品，深化北美市場布局 MLA方向投射燈模組獲肯定，轉型科技精品提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。