史上第三低！2025年全台買賣驚險守住26萬棟 房仲：市場只剩一種人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，寫下近9年來新低，也是史上第三低量，僅高於2016年房地合一稅上路的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫的25.9萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第3季政府對新青安放款開綠燈，新青安承作件數逐月增加，12月受理與撥貸件數更雙雙突破4300件，買賣移轉棟數小拉尾盤，最終驚險守住26萬棟大關。

不過她表示，打炒房的大環境未明顯改變，因此房市發展想由冷轉熱，依然沒那麼簡單。

張旭嵐指出，當前市場僅剩「青安自住族」，因獲新青安政策保障，購屋狀況影響較輕外，其他豪宅客、換屋族、小資族等買盤，在打炒房緊縮融資的情況下，購屋之路並不平坦，房市交易量也難以大幅擴張。

因此馬年的房市景氣仍是「大鳥慢飛」，買賣雙方都需要更有耐心來磨合成交機會，直到下半年新青安延續方案、選舉政見牛肉、央行管制檢討等政策面因素逐漸明朗後，市場才可望顯露轉機。

觀察各縣市表現，扣除交易量過低的離島縣市後，全台衰退幅度最鮮明的縣市，為基隆市與新竹市，年減幅都超過4成，去年的交易量與2024年相比近乎腰斬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，基隆市與新竹市都是腹地有限、開發成熟的城市，建商覓地推案的佈局時間較長，因此每年的推案量與交屋量的變化也相對大。

2024年兩市都有量體可觀的指標新案完工交屋，像是基隆市總戶數逾800戶的「新橫濱2夢悦城」，以及新竹市關埔重劃區破百戶的「豐邑一綻」等案，使兩市湧現交屋潮。

此外，2024年基隆市捷運建設話題熱議，吸引買盤轉進；新竹市則因科技業發展蓬勃，竹科新貴的購買力提升，掀起房市價量齊揚的熱潮，大幅推升了兩地當年的移轉棟數；然而2025年房市景氣滑落，買盤趨於保守，兩市的新案交屋量又縮減，導致衰退幅度較其他縣市顯著。

全國2025年買賣移轉量統計。 資料來源：台灣房屋
全國2025年買賣移轉量統計。 資料來源：台灣房屋

