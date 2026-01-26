深化公益行動從職場到家庭　昇恆昌董總帶全員志工寒冬送暖

秉持「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的利他精神，昇恆昌免稅商店董事長江松樺與總經理江建廷號召員工在農曆年前一同寒冬送暖，將關懷弱勢化為企業日常。

昇恆昌表示，江松樺每年均以身作則，帶領員工利用休假日投入公益行動，據統計，昇恆昌2025年共舉辦587場志工活動，參與人次累計達11581人次，內容涵蓋弱勢關懷、社福機構陪伴及環境整理等多元面向，包括台南丹娜絲風災、花蓮光復洪災等。

昇恆昌出動近百名志工分頭前往桃園市多個地點展開公益行動，包括關懷大園區弱勢家庭，捐贈生活物資並親自送上祝福；昇恆昌自2008年持續關懷「真善美社會福利基金會」，該機構長期為上百名18~75歲心智障礙者提供專業支持與服務，志工們陪伴院生賞櫻、手作陶瓷、製作端午香包等，藉由多元互動活動陪伴院生身心成長，志工們不僅與院生一同唱跳，江松樺也提前和院生圍爐共享年節氛圍。

此外，昇恆昌自2010年起關懷「藍迪兒童之家」，該機構目前安置44名0~18歲的兒童及少年。多年來，志工們不定期帶領院生進行戶外參訪，並透過節慶活動陪伴院生成長、建立深厚情誼。今日由江建廷率領高階主管團隊與院生互動交流，除安排一同前往農場體驗農業科技，江松樺也與孩子們一同手作新春毛球相框，在歡笑聲中迎接嶄新的一年。

「企業不只是追求營運績效，昇恆昌除了服務旅客也服務社會，幫助別人也等於是幫助自己。」江松樺強調，企業的全員志工文化從職場出發，並將關懷精神延伸至家庭，看到員工主動參與服務，甚至邀請親朋好友一同加入，是對企業志工文化最好的肯定，將持續秉持「利他」精神，支持並協助需要幫助的人。