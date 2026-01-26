快訊

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

SCFI 再走跌 法人對海運股評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SCFI指數在上周收盤時，為1,457.86點，較前一周下跌7.2%，其中，美東線周跌8.5%，美西線周跌5%，歐洲線則下跌4.7%；法人機構表示，農曆年前需求小旺季的漲價力道略顯疲弱，對海運股後市暫維持中立評價。

分析師表示，SCFI指數近期連三周走跌，農曆年前需求小旺季的漲價力道略顯疲弱，且隨農曆春節過後進入需求空窗期，運價走勢仍是易跌難漲。

此外，隨達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，2026年貨櫃航商復航紅海機率將大幅提高，由於繞道航行約去化市場5%~7%的運力，因此，復航紅海後，市場船舶周轉率的提升將對運價帶來走跌壓力，其中又以歐洲線首當其衝。

市場 漲價

延伸閱讀

SCFI運價指數連三跌！周跌幅7.38% 四大航線都下跌

非洲之角局勢升溫 沙烏地埃及索馬利亞組軍事聯盟

SCFI 走跌 法人對海運股評價維持中立

SCFI運價指數連二跌、周下滑跌幅4.44% 美東線獨漲

相關新聞

協商實務課／行政院政務委員楊珍妮 談判高手 功績卓越

隨著台美關稅談判圓滿落幕，台灣成功爭取到關稅15%不疊加及「232條款」最優惠待遇，這項卓越成果的背後，歸功於由行政院副...

AI商機熱 物流、貨攬業大吃紅利

AI商機熱，全球物流市場熱點從海運轉到空運，聚焦在航空物流領域的業者大吃AI運輸紅利，包括大型航空公司華航、長榮航、星宇...

經濟選書／U型思維 拐個彎開新局

思維還可分為直線思維和U型思維。在解決問題的過程，直線思維比較簡潔省事，是人們優先考慮的思維方式，但是當直線思維無法解決...

點子農場／後AI時代的創新道德文法

這一天，我問AI，以它對我的了解，在它眼中，我是一個什麼樣的人？「您關心創意、公益和生意，是三意創新的倡言人」AI說。

數位行銷／vibe coding 驅動行銷超能力

在數位時代，職場正經歷一場深刻的變革。傳統的行銷策略往往依賴於腦力激盪、市場調查和團隊協作，但隨著人工智慧（AI）的快速...

北市八德路精華區成「都更棄守區」 房仲嘆：同塊土地不同命

台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，網路討論、好奇為何這條蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。