廣運機器人生意2026年首度破蛋！首攻半導體客戶 增日、中代理線

人型機器人2026年將是落地元年，許多大廠積極探索應用可能性，特斯拉宣布Optimus機器人2027年底開賣，廣運（6125）集團去年宣布代理德國機器人NEURA Robotics，今年也將拓展日本跟中國大陸品牌，總經理柯智鈞今年將正式有收入挹注，未來也會跟第三方技術夥伴合作提供各式解決方案。

「今年都是賺零用錢！」廣運總經理柯智鈞在公司尾牙中談到集團進軍人形機器人產業，去年國際電腦展宣布代理NEURA Robotics機器人後最新進展，他指出，去年有給客戶一台機器人試用，今年則預估上半年會有一台真正訂單出貨，AI機器人代理也成為五大事業發展中一環，不過，目前仍在擴張代理線業務中，除德國，日本跟中國大陸也有許多機器人公司發展中，會成為廣運洽談代理對象。

柯智鈞指出，不同客戶要的方案不同，有的是希望買CP值產品，有得希望執行保全任務，不同客戶有不同需求，故提供多元方案找到相應代理成必須，故今年除德國機器人，還會洽談日系跟中國品牌，結合廣運的專業場域知識及AI平台支援。

柯智鈞透露，已有一家半導體客戶拿機器人進行測試，該機器人為服務型機器人（負重5公斤以下），客戶還在測試各種應用可行性，但目前還沒用於製造環節，他也預估製程一定是人型機器人應用的末段環節，因為半導體製程牽涉千萬等級晶圓成敗，客戶絕對不會貿然以人型機器人取代嘗試。

面對全球機器人浪潮，廣運採取「代理結合場域整合」的策略，在半導體客戶端取得實質進展。針對近期熱議的人型機器人，廣運內部採取務實的分類標準：以負重 5 公斤為分界。5 公斤以下定義為「服務型」，5 公斤以上則為「產業型」。廣運指出，目前的人型機器人多屬服務型，主要用於導引、巡檢或輕量互動，尚未進入核心製程的重物搬運。

柯智鈞透露，2026年另一家半導體客戶已經下單採購一台機器人，預計上半年出貨，但他也坦言目前客戶還在試驗階段，光訓練也需要時間，故雖知道機器人是未來成長引擎，但目前仍是佈局階段，9成業績仍來自核心的智慧製造、半導體設備、公共工程業務中，賣人型機器人只能算是「賺賺零用錢」。

柯智鈞表示，除人型機器人本身，周邊附屬項目也必須完整化，比方機器視覺轉換與應用服務結合，這方面就不是廣運的強項，會結合第三方夥伴合作，提供數位解決方案（廣運的五大發展主軸），另外也會拓展5公斤以上產業應用型機器人市場。

廣運看好 2025 年至 2026 年將是機器人應用逐步成熟與落地的關鍵期。隨著 AI 視覺技術與場域整合的深化，機器人業務預期將從目前的周邊服務，逐步發展為集團具備規模的成長主軸。