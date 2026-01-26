快訊

AI商機熱 物流、貨攬業大吃紅利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

AI商機熱，全球物流市場熱點從海運轉到空運，聚焦在航空物流領域的業者大吃AI運輸紅利，包括大型航空公司華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）在內，相關貨攬業者中菲行（5609）、捷迅（2643）及台驊（2636）等，今年業績都可望受到加持。

隨著貨運包機需求量大，擁有純貨機的航空業者相對有優勢，過去輕薄貨使用機腹載貨很方便，現在伺服器、高階半導體機器設備，都是航空重貨，以純貨機載運會比較適合，其中，華航、長榮航將更有利基。

法人分析，航空AI相關的貨量需求已經占華航、長榮航貨運營收比重達五成；其中，華航目前華航新一代777F貨機已全數交機，加上現有八架747F貨機，共18架貨機可調度使用。

長榮航空是北美航班數最多，能提供機腹載貨量最大，另外還有九架777F貨機，在航空貨運的貨量調整具靈活度。長榮航空也指出，本月航空貨運的貨收還是比去年多，對於今年航空貨運市場表現很有信心。

星宇航空也看好AI等相關產品需求推升航空貨運市場穩健成長，預期貨運需求熱絡將延續至2026年；星宇受惠於A350-1000交機，機腹載貨的運能大增，2026年貨量最少成長三成。

除了三家航空業者受惠外，2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航空貨運市場價量齊揚，中菲行、捷迅及台驊集團將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在AI製造布局中掌握成長機會，進一步推升營運向上攀升。

