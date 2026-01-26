聽新聞
0:00 / 0:00
AI商機熱 物流、貨攬業大吃紅利
AI商機熱，全球物流市場熱點從海運轉到空運，聚焦在航空物流領域的業者大吃AI運輸紅利，包括大型航空公司華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）在內，相關貨攬業者中菲行（5609）、捷迅（2643）及台驊（2636）等，今年業績都可望受到加持。
隨著貨運包機需求量大，擁有純貨機的航空業者相對有優勢，過去輕薄貨使用機腹載貨很方便，現在伺服器、高階半導體機器設備，都是航空重貨，以純貨機載運會比較適合，其中，華航、長榮航將更有利基。
法人分析，航空AI相關的貨量需求已經占華航、長榮航貨運營收比重達五成；其中，華航目前華航新一代777F貨機已全數交機，加上現有八架747F貨機，共18架貨機可調度使用。
長榮航空是北美航班數最多，能提供機腹載貨量最大，另外還有九架777F貨機，在航空貨運的貨量調整具靈活度。長榮航空也指出，本月航空貨運的貨收還是比去年多，對於今年航空貨運市場表現很有信心。
星宇航空也看好AI等相關產品需求推升航空貨運市場穩健成長，預期貨運需求熱絡將延續至2026年；星宇受惠於A350-1000交機，機腹載貨的運能大增，2026年貨量最少成長三成。
除了三家航空業者受惠外，2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航空貨運市場價量齊揚，中菲行、捷迅及台驊集團將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在AI製造布局中掌握成長機會，進一步推升營運向上攀升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言