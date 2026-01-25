經濟選書／U型思維 拐個彎開新局

思維還可分為直線思維和U型思維。在解決問題的過程，直線思維比較簡潔省事，是人們優先考慮的思維方式，但是當直線思維無法解決問題時，我們就要考慮U型思維了。

U型思維，顧名思義，就是像一個大寫的「U」字一樣逐步思考問題，找到問題的癥結，並最終解決問題。U型思考的關鍵內容可以概括為四個字：問挖破立。

一、問：定義核心問題。

有句話說：「你定義問題的水準，決定了你解決問題的水準。」大部分人遇到問題時也會發問，但是問的是「怎麼辦」，這不是一個好問題。提問題時，要儘量避免使用這樣的提問方式，而要問「是什麼」「為什麼」—客觀地呈現問題，深挖問題。

二、挖：挖掘問題的本質

提問是為了尋找問題的根源和本質。透過反覆不斷地追問，一層一層推導，找出真正需要解決的問題。在追問的過程中要注意防止出現低水準的重複問題。

三、破：尋求解決本質問題的方法

找到了本質問題後，針對這個具有本質特徵的問題展開思考，就可以解決問題。比如，讓你工作效率低的根本問題是不知如何應對突發性工作，那麼接下來針對應對突發性工作找到解決問題的方法即可。

四、立：找到根治問題的具體方法

最後一步，就是找出具體解決方案，從根本解決問題。仍以提高工作效率為例，找到「減少突發性工作對我原工作計畫的影響」這個方案後，可從內部因素和外部因素兩個方面尋找具體實施策略。

從內部因素來看，你的工作計畫是否可重新合理安排？比如不能安排得太滿，如經常有突發性問題要解決，就要在原工作計畫為處理這些問題留出時間。因此，最好將工作計畫安排寬鬆一些，透過時間計畫應對突發性工作，達到提高時間計畫的抗風險能力的目的。

從外部因素來看，是不是可以改善團隊協助策略。如提前溝通、約定好，除非是特別緊急重要的工作，須馬上做，否則能否透過別的方式，如線上溝通。確定可中斷手頭工作情況下再開展。

小鴻大學畢業後留在家鄉做公務員，日復一日的重複性工作讓他不勝其煩。一次，他的好朋友從北京出差回來，路過家鄉，跟小鴻見了一面。朋友走南闖北，見識廣博，小鴻非常羨慕。朋友勸他說：「趁著年輕，應該多出去闖闖，而且北上廣深這些一線城市發展機會多，出去一趟，這眼界、心胸都不一樣了。」

看著朋友意氣風發的樣子，小鴻也動了辭職去一線城市的念頭。可是父母覺得他現在的工作穩定可靠，去再好的地方也是給人打工。

小鴻向自己提問：為什麼要去北上廣深？因為朋友說那裡好。為什麼他說好我會動心？因為我對自己目前狀態並不滿意。為什麼對自己目前狀態不滿意？因我的工作完全沒有挑戰性，我不喜歡這樣的工作。

回答這些問題，他找到自己動心的原因，就是他不是一個甘於過平靜生活的人，平靜的生活讓他沒有價值感、沒有成就感，他渴望過一種具有挑戰性的生活。（摘自《思維破局的能力》，商周出版）