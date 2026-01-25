這一天，我問AI，以它對我的了解，在它眼中，我是一個什麼樣的人？「您關心創意、公益和生意，是三意創新的倡言人」AI說。

「有沒有想過，您的三意創新和過去數百年來的知名商業創新理論有什麼不同？」AI反問我。

我說，該是「公益」這件事，傳統的商業理論認為企業的目的是為股東創造價值，而不是為社會創造價值。但我認為，公益就是最好的生意，對大眾利益提供價值，企業本身也會更有價值。

AI沒有立刻接話，它像一位真正的學者那樣停頓了一秒，然後丟出一句問題：「那你願不願意把這句話改成一套論述，去對話AI時代的創新？」

那一刻，我忽然明白：後AI時代的創新，不再缺工具、不再缺資金、不再缺聰明人，缺的是「道德文法」——一套用來回答：什麼不該做、什麼必須做的語法。

創新理論長期默許一種價值前提：創新本身是好事。既然「創新必然好」，那它就不需要倫理學的辯證、不需要政治哲學的審問，更不必建立「不該做什麼」的界線。這使得創新研究看起來像一門技術與策略，而不是一門學問。

數百年來，商業世界的創新論述，一直缺的是「道德文法」。回頭看經濟學家熊彼德、日本學者野中郁次郎，到提倡開放式創新的切斯伯，都是偉大的思想家，但他們幾乎共同忽略一件事：對如何創新講得極好，但是如何不傷害現在與未來卻很少說。

熊彼德把創新視為資本主義的引擎，強調創造性破壞。問題是，這套語法預設破壞是必要代價，只要能促進成長就合理。

可是AI時代的破壞不只淘汰公司，也淘汰職業、信任與社會結構。當創新造成的失業、分裂、焦慮與不平等累積到臨界點，成長不再是正當化的免責金牌。

野中郁次郎談知識創造、談內隱知識與組織學習，提醒我們創新根植於人。但他所描繪的是「如何讓組織更會創新」，並未回答「組織更會創新之後，會不會更會作惡」。知識可以創造藥，也可以創造毒；可以改善教育，也可以打造更精準的操控。

切斯伯鼓勵打破邊界、引入外部點子，倡議讓創新加速的開放式創新。但是在AI時代，開放意味著模型、資料、工具的快速擴散，也意味著造假、詐騙、深偽、資訊汙染的「民主化」。當人人都能創新，人人也都能大規模傷害。

以上三位頂尖創新論述的共同缺口是：都把創新當成「能力」，而非「責任」；把創新當成「競賽」，而非「文明設計」。

後AI時代的創新有三個新特質：門檻塌陷：過去需要十年研發的事，現在靠模型與API幾周可做出原型；影響放大：一個錯誤的決策，可以即時影響百萬人；一個偏差的模型，能複製到全世界；不可知風險：系統不透明、黑箱決策、連開發者也難完全預測結果，風險不是「出錯」而是「出事」。

所以，後AI時代的創新需要一套新的道德文法，先從「不該做什麼」開始：

一、不做不可逆的傷害：凡是會造成大規模、不可回復的社會或環境破壞，必須先被禁止或延遲。

二、不把外部性外包給社會：隱私、歧視、勞動剝奪、心理健康等成本，不能被當成「副作用」。

三、不以效率之名消滅人性：當AI讓人失去選擇、失去尊嚴、失去意義感，再高效率也是文明倒退。