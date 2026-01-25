數位行銷／vibe coding 驅動行銷超能力

快訊

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在數位時代，職場正經歷一場深刻的變革。傳統的行銷策略往往依賴於腦力激盪、市場調查和團隊協作，但隨著人工智慧（AI）的快速發展，一種名為vibe coding的新興實踐開始吸引大眾的注意。

vibe coding，這個詞彙源自於AI先驅Andrej Karpathy在2025年提出的概念，本質上是指透過自然語言描述需求，讓AI工具自動生成程式碼，而無須傳統的程式設計知識。

簡單來說，它就像是用氛圍（vibe）來引導AI創作程式，讓使用者專注於點子的表達，而不是技術細節。對於行銷人而言，這不僅是一種工具，更是一種思維轉變，能夠讓他們從被動的策劃者變成主動的創造者。

想像一下，某位行銷經理在腦中閃現一個互動式廣告頁面的構想：用戶可以透過簡單的互動來探索產品故事。但在過去，這需要花費數周時間與工程師溝通、迭代原型。現在，他只須對AI說：「建一個互動網頁，讓用戶點擊不同元素來解鎖品牌故事，風格像Instagram的故事模式。」AI就會自動生成程式碼，快速產出可運行的版本。這不僅加速創新，還降低門檻，讓行銷人能夠獨立探索數位工具的可能性。

首先，vibe coding能讓行銷人快速原型化想法，從而提升創意效率。傳統行銷往往受限於資源分配，一個好點子可能因為工程團隊的排程而延宕數月。但vibe coding改變了這一切，只須利用Cursor或Replit等工具，讓使用者透過對話式提示生成網頁、應用或自動化腳本。

其次，vibe coding賦予行銷人數據驅動的超能力。現代行銷強調精準，但這往往需要技術支援。透過vibe coding，行銷人可以輕鬆建置簡單的分析工具或自動化流程。未來，在促銷活動中基於用戶回饋即時調整內容，已非遙不可及的夢想。

再者，vibe coding促進跨領域合作，打破行銷與技術的壁壘。許多行銷人常抱怨與工程師溝通的障礙：專業術語差異導致誤解，延緩進度。但它以自然語言為橋樑，讓行銷人能獨立產生原型，然後與團隊分享討論。這不僅加速了內部流程，還培養了行銷人的技術素養。

當然，vibe coding並非萬靈丹。它要求使用者具備清晰的表達能力和基本邏輯思維，否則AI生成的結果可能偏離預期。

但這正是行銷人的強項：他們擅長敘事和溝通，能用生動的語言引導AI。重要的是，它不是取代傳統技能，而是讓行銷人從創意產製者進化為創意執行者，在數位轉型浪潮中站穩腳跟。

在歐美，已有多位行銷人透過vibe coding取得顯著成功。例如，在美國的某位行銷總監Tim Metz使用Cursor建置了一個SEO calculator。這是一個簡單卻強大的工具，用戶輸入關鍵字和競爭數據，就能預測SEO表現。

Metz只須描述：「建一個網頁計算器，輸入網站流量和關鍵字難度，輸出預測排名和流量增長。」AI很快就生成整個前端和後端邏輯，這個小工具不僅解答了客戶常見疑問，還提升了轉換率20%以上。

然而，採用vibe coding也須注意：好比AI可能出錯，須經過多次迭代提示。

安全性也是重點，尤其在處理用戶數據時，須確保工具符合GDPR或隱私法。

AI 語言

