協商實務課／行政院政務委員楊珍妮 談判高手 功績卓越

經濟日報／ 歐芯萌
對美關稅談判代表楊珍妮形容，這場談判就像火車終於駛出隧道見到曙光，但還沒到達終點站。記者許正宏／攝影
對美關稅談判代表楊珍妮形容，這場談判就像火車終於駛出隧道見到曙光，但還沒到達終點站。記者許正宏／攝影

隨著台美關稅談判圓滿落幕，台灣成功爭取到關稅15%不疊加及「232條款」最優惠待遇，這項卓越成果的背後，歸功於由行政院副院長鄭麗君與政務委員楊珍妮領軍的談判團隊。

楊珍妮早於1983年、蔣經國執政時期即進入政府，自行政院國貿局起步。她與同仁攜手推動台灣加入世界貿易組織（WTO），當年政大教授蔡英文受邀擔任入會顧問，團隊長期夜以繼日準備談判文本，最終在2002年成功叩關。

馬政府任內，楊珍妮在2014年出任國貿局長，成為首位女性局長。蔡政府第二任內，楊珍妮於2020年接掌台灣美國事務委員會主任委員，主責「台美21世紀貿易倡議」，2023年談判完成，美國前總統拜登（Joe Biden）並於同年8月簽署相關法案。

日夜待命韌性超強

行政院發言人李慧芝透露，近期在長達九個月的高強度磋商中，身為經貿談判辦公室總談判代表的楊珍妮，展現超乎常人的韌性與奉獻精神。

這場談判的艱辛程度，外界難以想像。李慧芝形容，談判團隊在過去一年內始終處於緊繃狀態，府院高層更是隨時待命。為確保溝通無礙，楊珍妮幾乎到了「以政院為家」的地步。

由於與美方的實體談判歷經六輪，且美方政務繁忙常導致會晤時間嚴重延誤，我方團隊必須克服時差，24小時隨時準備上場。

忙碌的行程讓楊珍妮連基本的採購時間都沒有。李慧芝感性分享，楊珍妮日常生活物資的補給，全靠行政院內小小的福利社，甚至連水果與民生用品都在此解決，這種全心投入工作的熱誠，令同僚深感敬佩。

獲譽第二個蔡英文

楊珍妮的專業背景也引發外界關注。她早在前總統蔡英文任內便被視為重點培養的國際談判人才，其沉著、專業且堅持立場的風格，與當年負責WTO談判的蔡英文如出一轍，因而獲得「第二個蔡英文」的美譽。

然而，在專業的外表下，楊珍妮亦有其感性的一面。當天談判團隊返抵國門時，見到行政院長卓榮泰與秘書長張惇涵親自接機，楊珍妮忍不住在機場激動落淚；隔日在行政院記者會中，提及同仁日夜陪伴的辛勞，她再度哽咽。

楊珍妮自嘲「太愛哭了」，但也坦言，當看到傳統產業業者對團隊表示感謝時，深深感受到這份工作的意義與價值，「這真的觸動了我的心」。

與美交手看見曙光

對於各界的高度評價，楊珍妮謙虛地將功勞歸於高層的明確授權與跨部會的通力合作。

她特別感謝賴清德總統、副總統蕭美琴、國安團隊及鄭麗君副院長的堅定支持，讓她在談判桌上有明確的戰略方向。

面對友人慰問與聚餐邀約，楊珍妮則展現出理性的一面。她形容，這場談判就像是一輛火車終於駛出了隧道、見到了曙光，但還沒到達終點站。

未來，團隊仍將朝著簽署「對等貿易協定」目標持續邁進。關稅說明記者會後，卓榮泰與張惇涵特別給予楊珍妮溫暖的擁抱，肯定這位談判功臣為台灣經貿前途所做出的卓越貢獻。

