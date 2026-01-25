快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

北市八德路精華區成「都更棄守區」 房仲嘆：同塊土地不同命

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
網路討論台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天。圖／信義房屋提供
網路討論台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天。圖／信義房屋提供

台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，網路討論、好奇為何這條蛋黃街區宛如「都更棄守區」、未被改建成新案建設。

信義房屋復興長安店主任翁聖能指出，關鍵在於分區法規差異「同塊土地不同命」加上地主都更意願保守，加上一樓店面租金表現穩定，讓老透天得以長期留存。

翁聖能指出，北市八德路所涉門牌跨松山、中山兩區，現行使用分區多為商業區，但都市計畫分屬住宅與商業分區並存，造成「同塊土地不同命」的土地效益落差。舉例來說，同樣一坪土地，住三容積約225%，商三容積約可到560%，同樣一塊地，能蓋的樓地板面積相差2.4倍以上，因此建商在整合時會精算「同地不同分區」的價值差。加上八德路不少為老地主自持，長輩對都更參與意願偏低，整合期程拉長，市場便呈現「沿街老透天留守、片段新大樓崛起」的樣態。

屋主輪廓也影響變更速度。翁聖能分析，區內多為繼承取得、多人共有的老屋，家族多選擇延續收租，租金分配即可滿足使用需求，短期內不急於處分。翁聖能表示，這種結構使得談重建門檻提高，協調成本與時間成為變數。

租金報酬更是老透天續留的主因之一。根據實價登錄統計，八德路二、三段一樓老透天店面月租單坪約2,000-4,000元；南京東路三、四段一樓店面3,000-5,000元左右；長安東路二段一樓店面約2,000至2,600元；三者而言，八德路二段的收益表現仍具吸引力。

翁聖能指出，老透天一樓面積多落在20坪上下，總租金落點常在4至8萬元，承租門檻較低、坪效靈活、無管委會限制，對需要明火油煙的小吃或按摩等業態較友善，因此出租速度快、空置風險低。反之，新大樓或商辦常有管制條款，承租族群受限，回收彈性相對小，若改建後未能分回店面，對長期收租的屋主而言，參與意願自然不高。

翁聖能觀察，近期亦見建商長期整合店面買賣案例，例如區內曾有品牌建商買進透天，成交總價約9,678萬元、建坪單價約197.5萬元，顯示八德路沿線仍具一定保值性，並未明顯低於周邊行情。實務上，一樓使用執照多為店鋪，二、三樓為住家，使用彈性與街廓人流構成穩定商機。

若購屋族想切入八德路精華區，翁聖能表示，自住型買方可鎖定巷弄二樓以上老公寓，單價約65至80萬元，視屋況而異；八德路、龍江路巷內公寓，多數產品20至25坪，實際使用坪數可達八到九成，近期遼寧街也有2,700萬總價42坪，單價約63萬元的成交案例，對於想留在八德路核心區是值得考慮的選項。

店面租金 都更 建商 都市計畫 商辦

延伸閱讀

影／北市萬華公寓藏士九賭場 警查獲負責人等16人扣賭資25萬

假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

刑警最想開什麼車？辦案追求「寂靜埋伏」 油電、電動車成偵防車首選！

相關新聞

北市八德路精華區成「都更棄守區」 房仲嘆：同塊土地不同命

台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，網路討論、好奇為何這條蛋...

三一東林瞄準汽車周邊服務商機 2026年將布局50個據點

三一東林（3609）瞄準汽車周邊服務商機，董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，然而少子化、人工變貴，經...

舊嘉義市公所ROT案啟動招商 吸引統一、承億等大廠關注

嘉義市政府財政稅務局積極推動「嘉義市歷史建築舊嘉義市公所ROT案」，日前於鈺通大飯店舉辦招商說明會。現場吸引雅鴿文創、人...

啡嚐嘉義精品咖啡進軍國際 打造亞太地區咖啡品牌重鎮

嘉義縣政府25日在台北華山文化創意園區舉辦《啡嚐嘉義風味之旅品嚐會》，向國內外買家、咖啡業者與愛好者展示嘉義咖啡共同品牌...

三位建商董座化身心靈捕手！「1980愛的迴響」公益巡迴展啟動

由張老師基金會主辦的「1980愛的迴響-公益行動巡迴展」，23日在台北劍潭活動中心揭開序幕，此一展覽最引人注目的亮點，在...

長春集團旗下 信昌化學縮編 擬資遣百人

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，有員工昨（24）日控訴被要求簽署優離、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。