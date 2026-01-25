快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

聽新聞
0:00 / 0:00

三一東林瞄準汽車周邊服務商機 2026年將布局50個據點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三一東林董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，決定引進德國最好的洗車機器設備，2026年將會布局50個據點，同時推出新型態的加盟服合作方式。黃淑惠／攝影
三一東林董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，決定引進德國最好的洗車機器設備，2026年將會布局50個據點，同時推出新型態的加盟服合作方式。黃淑惠／攝影

三一東林（3609）瞄準汽車周邊服務商機，董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，然而少子化、人工變貴，經營洗車市場成為新學問；三一東林引決定引進德國最新的AI洗車機器設備，2026年將會布局50個據點，同時推出新型態的加盟服合作方式，預計成長數量會快速提升。

陳睿謙分析，國內的洗車需求龐大，然而，少子化之後人工變貴，過去舊式洗車機常會讓消費者有刮傷車子疑慮，三一東林發揮長期代理國際知名品牌優勢，引進德國千萬進口車都願意使用的洗車機。

推估導入台灣後，每次洗車費用台幣350元，只要六分鐘就能完成洗車服務，每個據點月營收最少100萬元，推估2025年如果能達到50個據點，年營收將增加5億餘元；同步提供多元餐飲服務，成為另類的餐飲服務業者。

三一東林2025年本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上處分資產利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升，2025年前三季營收3.8億元，年增27.09%，稅後純益2.81億元，EPS 7.31元，前三季順利由虧轉盈。

陳睿謙指出，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫，2026年隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，營運動能明顯轉強。

新年度將增加新營業內容，強化汽車周邊布局，自德國引進AI智能化的電動洗車機，一台機器約新台幣500-600萬元，預計每台機器約2年回本，德國知名洗車機妥善率已達到98%，可以根據不同天候環境提供適合當地汽車需要的洗車設計，先進的設備排除車主擔心刮傷車子的擔憂。

目前已經談妥的營運新據點，台北內湖區會成立一個400坪洗車廣場，桃園也會有一個占地1300坪園區，未來將命名為「三一廣場」，還有台中也會有成立據點，不只提供洗車還會提供各種特別的餐車服務，預計台北「三一廣場」將在第1季就開幕。

德國 營收 新台幣

延伸閱讀

消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

德智庫：德國民眾購買電動車意願 受政黨偏好影響大

相關新聞

三一東林瞄準汽車周邊服務商機 2026年將布局50個據點

三一東林（3609）瞄準汽車周邊服務商機，董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，然而少子化、人工變貴，經...

舊嘉義市公所ROT案啟動招商 吸引統一、承億等大廠關注

嘉義市政府財政稅務局積極推動「嘉義市歷史建築舊嘉義市公所ROT案」，日前於鈺通大飯店舉辦招商說明會。現場吸引雅鴿文創、人...

啡嚐嘉義精品咖啡進軍國際 打造亞太地區咖啡品牌重鎮

嘉義縣政府25日在台北華山文化創意園區舉辦《啡嚐嘉義風味之旅品嚐會》，向國內外買家、咖啡業者與愛好者展示嘉義咖啡共同品牌...

三位建商董座化身心靈捕手！「1980愛的迴響」公益巡迴展啟動

由張老師基金會主辦的「1980愛的迴響-公益行動巡迴展」，23日在台北劍潭活動中心揭開序幕，此一展覽最引人注目的亮點，在...

長春集團旗下 信昌化學縮編 擬資遣百人

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，有員工昨（24）日控訴被要求簽署優離、...

生醫產業導入AI 戰力升級…訊聯、華安開發新藥

全球AI應用快速崛起，台灣生技與醫療產業同步加速落地應用，包括訊聯、華安、醣聯、全福、太景*-KY、基米等運用AI平台加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。