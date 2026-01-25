快訊

舊嘉義市公所ROT案啟動招商 吸引統一、承億等大廠關注

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市財稅局推動舊市公所ROT案，垂楊商圈精華地段吸引文創與知名企業競逐。圖／嘉義市政府提供
嘉市財稅局推動舊市公所ROT案，垂楊商圈精華地段吸引文創與知名企業競逐。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府財政稅務局積極推動「嘉義市歷史建築舊嘉義市公所ROT案」，日前於鈺通大飯店舉辦招商說明會。現場吸引雅鴿文創、人文國際、承億文旅集團、統一企業集團、家福公司及嘉易創公司等知名企業與促參金擘獎業者參與，各界針對修復過程與招商條件互動熱絡。

財政稅務局表示，歷史建築舊嘉義市公所歷經約3年修復，近日完工，為延續這座承載逾一甲子歲月的建築生命力，已於2025年12月26日正式公告招商。本案基地位於垂楊路與民生北路節點，鄰近垂楊商圈與文化路夜市，具備極高發展潛力。

招商範圍包括歷史建築1、2樓建物，可規畫為餐飲、店鋪、展示或集會空間，並涵蓋擁有143格汽車位的地下停車場；至於3樓非歷史建築空間，則規畫為嘉義市新創設計中心。財政稅務局表示，期望透過民間投資者的創新思維，結合在地資源進行商業經營或設置文化展區，提升場域商機，將其打造成為嘉義市文化新地標。

說明會中，與會業者關注歷史建築增加輕隔間的審查程序，以及審查時間是否計入點交後的裝修期等細節。財政稅務局與規劃單位皆逐一說明，並呼籲有意願的業者發揮巧思，將經營理念融入建築文化底蘊，結合周邊景點，成為遊客來嘉義旅遊的新選擇。

舊嘉義市公所ROT招商說明會，吸引多家業者親臨關注。圖／嘉義市政府提供
舊嘉義市公所ROT招商說明會，吸引多家業者親臨關注。圖／嘉義市政府提供

歷史建築 文化

