啡嚐嘉義精品咖啡進軍國際 打造亞太地區咖啡品牌重鎮

嘉義縣政府25日在台北華山文化創意園區舉辦《啡嚐嘉義風味之旅品嚐會》，向國內外買家、咖啡業者與愛好者展示嘉義咖啡共同品牌第一部曲的年度成果，呈現五大咖啡聚落的產地風味、品質分級制度與年度亮點，展現嘉義咖啡的專業技術與品牌實力。此次活動亦象徵嘉義咖啡在國際市場逐步累積能見度，為台灣精品咖啡建立可追溯、標準化的風味體系。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義咖啡不只是產地的象徵，更是一份對品質與風味的承諾，透過「啡嚐嘉義」計畫，嘉義打造了從產地到杯中的完整產業鏈，讓每一杯咖啡都能呈現嘉義的土地故事與職人精神。

「啡嚐嘉義」所建構的三大核心：一、品質管理： 阿里山獨特的風土條件，包括雲霧、溫差與純淨水源，為提升臺灣咖啡在國際市場的辨識度，縣府導入 TCAGs（Taiwan Coffee Assortment & Grading System）品質分級評鑑機制，建立穩定、透明且可信賴的嘉義咖啡品質，讓市場能以一致且專業的標準認識嘉義咖啡的風味實力與產地價值。

二、冠軍團隊與種子戰略： 本府規劃培育出具備國際視野的「嘉義風味戰略班」種子成員，成員多數持有 SCA、CVA 等國際專業證照，致力建立屬於嘉義在地的咖啡風味論述。嘉義咖啡的風味論述，不再依賴國外標準，而是由在地職人親自掌握。

三、友善循環與永續承諾： 面對全球 ESG 浪潮，嘉義咖啡已將環境友善與永續農法深植於品牌核心，並透過「南道」與「北道」共同品牌合作生產平台，建構「從種植到餐桌、從杯子回到產地」的友善循環模式，具體展現對土地、生態與環境永續的承諾，同時形塑具示範價值的產業體驗軸線。南北道共同品牌合作生產平台將整合生豆集貨、分級及包裝，並規劃專業交流與培訓工作坊，協助生產者精進品質管理能力、拓展多元市場並提升品牌價值；同時促進咖啡六級產業整合發展，串聯生產、加工、行銷與體驗，形塑完整且具深度的產業鏈條與體驗路線。

翁章梁也親自率領咖啡農前進日本，將「啡嚐嘉義」推廣至大阪、沖繩等地，成功吸引國際百貨體系與咖啡專業買家高度關注，顯著提升嘉義咖啡的國際能見度與商務洽談機會。

翁章梁表示，嘉義咖啡要走向世界，每一步都必須扎根土地、尊重農人，這正是嘉義咖啡最重要的核心競爭力。