三位建商董座化身心靈捕手！「1980愛的迴響」公益巡迴展啟動

由張老師基金會主辦的「1980愛的迴響-公益行動巡迴展」，23日在台北劍潭活動中心揭開序幕，此一展覽最引人注目的亮點，在於三位來自建築營造領域的企業家：龍寶建設董事長張麗莉、生產力建設董事長張忠弘、麗明營造董事長吳春山，罕見地卸下剛硬的工程頭盔，以藝術創作者的身分亮相。

策展團隊指出，本次將展出125件作品，並大方捐出175件創作進行公益義賣，所得將全數投入支持「張老師」基金會的心理陪伴網絡 。

其中，龍寶建設董事長張麗莉以《乘願再來》為題，透過雕塑、繪畫與手作，展現女性企業家特有的柔韌與慈悲。她的作品回應人生的轉折，用光影與線條刻劃對人性的深刻體悟，傳遞出愛與滋養的力量 。

生產力建設董事長張忠弘帶來《微觀密碼》系列攝影作品。他將視角探入野花與枯葉的微觀世界，在常人忽視的細節中發現耀眼的生命力。這正如心理輔導的過程，在幽微的生命瞬間中，看見並肯定每一個存在的價值 。

麗明營造董事長吳春山則透過鏡頭呈現《我的鳥朋友》。他捕捉白鷺鷥的優雅身影，展現人與自然、環境共生的禮讚。其作品傳達出一種靜謐而溫柔的日常陪伴，呼應了心理支持中最重要的「在場」與「傾聽」 。

張老師基金會於本月在劍潭活動中心集賢廳舉辦「1980 藝術展」，以「心靈、陪伴、永續」為主題，呈現三位企業家藝術家跨界合作的公益展出。展覽現場以精緻展場設計與豐富作品內容，讓觀眾一進門便感受到強烈的視覺與情感衝擊。

張老師基金會董事長葛光永表示，三位藝術家不僅在企業經營上具備卓越成就，更以藝術創作表達對社會與環境的關懷，作品中流露出對人心、對自然、對生命的深刻理解與溫柔陪伴。此次展覽不僅是藝術展，更是一次社會議題的倡議，結合公益與永續發展，傳達基金會「用關懷療癒心靈」的核心理念。

龍寶建設董事長也是張老師基金會台中主委張麗莉表示，長年投入公益團體服務包括行動菩薩、光之藝廊、張老師基金會，深刻體會到「做公益會上癮」，因為真正走進人群、傾聽需求、付出關懷，帶來的是內心最真實的滿足感。

她也分享，成為一名張老師並不容易，需歷經長時間、分階段且自費的專業訓練，拿到證書的那一刻，代表的不是頭銜，而是終於有能力服務他人。

上任以來，她始終希望為夥伴「創造幸福、感動生活」，讓第一線接聽電話與執行服務的志工，先感受到幸福，再把這份力量傳遞給社會。

張麗莉強調，無論身分如何轉換，自己始終以「素人」的心態投入公益，並相信只要老天交付責任，就會給予力量，未來也將持續忠於這一生的使命，攜手更多社會力量，為世界帶來更多溫暖。

麗明營造董事長吳春山表示，十分榮幸受邀參與此次活動，能從台中來到台北，與眾多優秀夥伴齊聚一堂，內心充滿感動。

他分享，過去曾擔任生命線理事長，深刻體會到投入公益與文化活動所帶來的快樂與成就感，也讓他更加珍惜每一次能為社會付出的機會。

吳春山指出，此次參與攝影與藝術相關行動，是一段難得的緣分，從最初的欣賞作品、主動交流，到實際投入拍攝與分享，過程中感受到影像所蘊含的溫度與力量。

他也提到，張麗莉是他的藝術啟蒙老師，過去在台中龍寶臻品藝術中心曾透過作品義賣，將成果全數回饋公益，期盼未來能持續透過藝術與行動，讓更多平凡而真實的生活故事被看見，擴大正向影響力。

生產力建設董事長張忠弘表示，建築本身即是一種公共藝術，應以「建築美學、品質至上、永續發展」為核心。他並指出，藝術的價值在於「看見被忽略的存在」，這與張老師基金會的陪伴精神高度契合。

張忠弘呼籲社會各界以藝術為媒介，支持張老師基金會，讓更多孩子與家庭獲得關懷與守護，讓城市因為美與愛而更有溫度

「1980愛的迴響－公益行動巡迴展」亦獲得多家企業與產業單位熱情支持，包括立明集團、富宇建設、天麒建設、瑞司照明智慧建築、新竹縣不動產建築開發商業同業公會、YKK AP 鋁門窗、裕國冷凍、京兆威廣告、傑芳廣告大謙公關..等，展現企業界與產業團體對心理健康與社會關懷議題的高度重視。