老年化、結婚對數銳減 黑松與老牌喜餅業拚保健市場

中央社／ 台北25日電

民眾消費信心保守，讓食品業者朝保健食品轉型。老牌飲料廠黑松董事長張斌堂說，除了飲料與酒品代理，營運第三隻腳將是保健食品，今年起將跨域開發食飲產品；以牛軋糖起家的70年老店大黑松小倆口今年也計畫推出與保健概念結合的新產品，開拓年輕族群與成長動能。

張斌堂日前出席媒體交流會表示，黑松2020年投入保健食品事業以來，整體發展仍未如預期，目前保健食品營收占整體營收比重還不到1%。

他指出，保健食品事業若要具備品牌能見度，營收規模至少要達到近新台幣5000萬元規模，雖然保健食品市場變化難以預測，不過仍會持續投入，希望在最短時間內，讓保健食品成為飲料本業和酒品代理之外的營運「第三隻腳」。

黑松在2025年10月曾宣布，與台灣大學食品與生物分子研究中心、順天堂藥廠簽署「食養方產品開發」合作備忘錄，跨領域開發結合食飲產品。

張斌堂說，未來將結合台大的產品創新能力、黑松在飲品研發與製程的核心能力，以及順天堂藥廠在漢方草本的專業，推動保健品朝向更日常化的「食飲產品」發展，而不是僅限於膠囊或錠劑形式，並希望藉此打破消費者對漢方產品「有藥味」的刻板印象；相關產品未來希望能與保健食品業務整合，不過目前具體產品內容仍待進一步規劃。

擁有70年歷史的糕餅品牌大黑松小倆口總經理邱義榮，先前交由兒女接班、退居幕後；2025年重新接掌大黑松小倆口，力拚品牌升級改造與產品轉型。邱義榮14日舉辦品牌70週年媒體交流會時表示，近年整體糖果餅乾市場出現下滑，主因在於陸客來台人數大幅減少，過去高度仰賴觀光客消費的伴手禮市場，結構已出現明顯改變。

邱義榮接受中央社記者採訪時指出，以牛軋糖市場為例，許多牛軋糖業者專門經營兩岸市場，過去對中國大陸市場依賴度高，占整體營收比重不低；但近年陸客銳減，直接衝擊整體市場規模。

他提到，部分同業已轉向東南亞市場布局，但消費力仍存在落差，「過去一名陸客來台可購買上千元伴手禮，但東南亞觀光客單筆消費多不到300元」，短期內難以完全彌補缺口。

他說，大黑松小倆口以牛軋糖起家，後來跨入喜餅市場，全盛時期曾是台灣第4大喜餅業者；不過隨著結婚對數減少，傳統喜餅市場萎縮，也讓大黑松小倆口業務面臨結構性調整。

他進一步指出，牛軋糖多含花生，口味偏向年長者；生產後5天內有咬勁不會硬；但放置5天後，水分流失會變脆，一旦多量時，就沒辦法控制在5天內到消費者手裡，近年成為品牌轉型的一大挑戰。

他說，去年重新接掌大黑松小倆口後，即著手推動產品區隔化，並與生技公司洽談原料合作，規劃在今年6月推出新產品；他計劃將保健品原料結合大黑松小倆口的糖果或餅乾，推出針對眼睛、膝蓋和腸胃等保健食品，並規劃進入藥妝通路，產品價格也可望高於一般牛軋糖。

另外，為了推動品牌年輕化，邱義榮表示，不光是包裝革新，最重要仍是產品本身，其中能優先年輕化的產品就是蛋糕，因此今年將推出以年輕族群為主的「蛋糕三明治」，結合牛軋糖的餡與漢餅的餡料，主打好拿、便利攜帶。

在餅乾產品OEM（委託代工）方面，他指出，去年為南投金馬獎代工推出具台灣元素的牛軋糖；今年將延續此方向，推出融入台灣特色元素的珍珠奶茶、柑橘、草莓等新口味。

