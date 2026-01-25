建築巨擘化身心靈捕手 1980愛的迴響公益巡迴展啟動

由張老師基金會主辦，攜手龍寶建設、生產力建設及麗明營造共同發起的「1980愛的迴響-公益行動巡迴展」24日舉行開幕。這不僅是一場藝術展覽，更是一次集結「心理關懷、藝術公益、ESG社會共好」的跨界行動，期盼透過愛的回聲，接住每一顆需要被理解的心 。

此次展覽最引人注目的亮點，在於三位來自建築營造領域的重量級企業家—龍寶建設董事長張麗莉、生產力建設董事長張忠弘、麗明營造董事長吳春山，罕見地卸下剛硬的工程頭盔，以藝術創作者的身分亮相 。

他們平日在城市中構築遮風避雨的硬體建築，如今則透過藝術創作，為社會搭建一座座心靈的避風港。策展團隊指出，本次將展出125件作品，並大方捐出175件創作進行公益義賣，所得將全數投入支持「張老師」基金會的心理陪伴網絡 。

其中，張麗莉以《乘願再來》為題，透過雕塑、繪畫與手作，展現女性企業家特有的柔韌與慈悲。她的作品回應人生的轉折，用光影與線條刻劃對人性的深刻體悟，傳遞出愛與滋養的力量 。

張忠弘帶來《微觀密碼》系列攝影作品。他將視角探入野花與枯葉的微觀世界，在常人忽視的細節中發現耀眼的生命力。這正如心理輔導的過程，在幽微的生命瞬間中，看見並肯定每一個存在的價值 。

吳春山則透過鏡頭呈現《我的鳥朋友》，他捕捉白鷺鷥的優雅身影，展現人與自然、環境共生的禮讚。其作品傳達出一種靜謐而溫柔的日常陪伴，呼應了心理支持中最重要的「在場」與「傾聽」 。

張老師基金會於本月在劍潭活動中心集賢廳舉辦「1980藝術展」，以「心靈、陪伴、永續」為主題，呈現三位企業家藝術家跨界合作的公益展出。展覽現場以精緻展場設計與豐富作品內容，讓觀眾一進門便感受到強烈的視覺與情感衝擊。

張老師基金會董事長葛光永表示，三位藝術家不僅在企業經營上具備卓越成就，更以藝術創作表達對社會與環境的關懷，作品中流露出對人心、對自然、對生命深刻理解與溫柔陪伴。此次展覽不僅是藝術展，更是一次社會議題的倡議，結合公益與永續發展，傳達基金會「用關懷療癒心靈」的核心理念。

張老師北區主委廖學茂董事長表示，聽到葛光永董事長分享「張老師」的起源，不禁回想起一路走來的點滴歷程。他說，長期以來，「張老師」在公開場合反覆強調，服務不只是理念，而是必須真正走進各地、走進校園、走進需要幫助的人身邊。

去年7月，在多位委員支持下成功發起募款，捐出三部「張老師校巴」，讓理念化為實際行動；而在花蓮事件發生後，更於短短五天內完成募款，將資源即時投入心理輔導、校園支持與兒少保護等指定用途。

廖學茂也分享，自己與張老師的緣分已近二十年，至今從未中斷，這不僅是一項公益，更是一份責任。他並承諾，只要仍在執委崗位一天，將持續負責校巴的維護與運作，確保服務能從台北延伸至花蓮。最後他表示，回顧近十年的投入，心中只有感恩，也期盼號召更多社會力量，共同延續這份關懷，為社會注入更多溫暖。

也是張老師基金會台中主委的張麗莉表示，十分感謝各界齊聚台北參與這場溫暖而有意義的活動。她指出，長年投入公益團體服務包括行動菩薩、光之藝廊、張老師基金會，深刻體會到「做公益會上癮」，因為真正走進人群、傾聽需求、付出關懷，帶來的是內心最真實的滿足感。

她也分享，成為一名張老師並不容易，需歷經長時間、分階段且自費的專業訓練，拿到證書的那一刻，代表的不是頭銜，而是終於有能力服務他人。上任以來，她始終希望為夥伴「創造幸福、感動生活」，讓第一線接聽電話與執行服務的志工，先感受到幸福，再把這份力量傳遞給社會。

張麗莉強調，無論身分如何轉換，自己始終以「素人」的心態投入公益，並相信只要老天交付責任，就會給予力量，未來也將持續忠於這一生的使命，攜手更多社會力量，為世界帶來更多溫暖。

吳春山表示，十分榮幸受邀參與此次活動，能從台中來到台北，與眾多優秀夥伴齊聚一堂，內心充滿感動。他分享，過去曾擔任生命線理事長，深刻體會到投入公益與文化活動所帶來的快樂與成就感，也讓他更加珍惜每一次能為社會付出的機會。

吳春山指出，此次參與攝影與藝術相關行動，是一段難得的緣分，從最初的欣賞作品、主動交流，到實際投入拍攝與分享，過程中感受到影像所蘊含的溫度與力量。他也提到，張麗莉是他的藝術啟蒙老師，過去在台中龍寶臻品藝術中心曾透過作品義賣，將成果全數回饋公益，期盼未來能持續透過藝術與行動，讓更多平凡而真實的生活故事被看見，擴大正向影響力。

張忠弘表示，建築本身即是一種公共藝術，應以「建築美學、品質至上、永續發展」作為核心。他並指出，藝術的價值在於「看見被忽略的存在」，這與張老師基金會的陪伴精神高度契合。張忠弘呼籲社會各界以藝術為媒介，支持張老師基金會，讓更多孩子與家庭獲得關懷與守護，讓城市因為美與愛而更有溫度

本次「1980愛的迴響－公益行動巡迴展」亦獲得多家企業與產業單位熱情支持，包括立明集團、富宇建設、天麒建設、瑞司照明智慧建築、新竹縣不動產建築開發公會、YKK AP鋁門窗、裕國冷凍、京兆威廣告、傑芳廣告大謙公關等，展現企業界與產業團體對心理健康與社會關懷議題的高度重視。

天麒建設董事長魏瑜珺表示，首次參與張老師基金會相關公益活動，深受在場多位董事長與主委分享的感動，尤其認同張麗莉董事長「做公益會上癮」的說法，並感動台灣最美的不是風景，而是人心。

他表示，張老師從校園到社會長期陪伴台灣民眾，幫助更多人，讓台灣變得更好。天麒建設目前在桃園青埔大園推案，公司秉持「取之於社會、回饋社會」的理念，願將愛的種子播撒出去，讓更多人感受到台灣的溫暖與善良，希望未來能與更多企業一同投入公益，讓善意與關懷延續不斷。

本次展覽聚焦於探索科技如何轉化為兼具溫度與關懷的助人工具。現場特別設置AI心理支持互動體驗裝置，結合遊戲化學習與陪伴情境模擬，引導觀展民眾親身感受新世代心理支持的多元樣貌。此舉亦象徵「張老師」基金會正式邁向數位化服務的重要里程碑，持續以創新科技深化心理健康促進的實踐 。

此外，展覽也是企業實踐ESG的具體展現。三位企業家將對建築永續的承諾，延伸至「社會心理韌性」的永續 。透過「心靈、公益、社會」的三重共鳴，展覽試圖喚醒大眾：每一道善意的行動，都能像回聲一樣，在社會中擴散，形成強大的支持網 。

「1980是一條線，也是一道光。」策展人張羽承強調，這條線串起了自1969年以來張老師基金會的陪伴歷史，而這道光將透過本次巡迴展照進台灣各個角落。展覽未來將依序於台北、台中、台南、桃園四地巡迴展出 。