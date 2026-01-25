生策會會長談競爭力 翁啟惠：台善用跨域優勢

生策會會長翁啟惠今年元月接受英國媒體PharmaBoardroom專訪，介紹台灣生醫跨域融合優勢。他指出，AI快速成為台灣生技與醫療產業升級核心動能，從生醫研發、精準健康、臨床試驗到製造，AI已由輔助工具逐步轉為關鍵能力，並與台灣既有半導體與資通訊（ICT）優勢形成高度互補。

翁啟惠表示，他自2019年接任生策會會長以來，即將發展AI輔助生醫研發列為重要策略方向，重點是補強台灣生醫產業長期偏重硬體與製造、相對不足的軟體與系統能力，並與政府推動的「健康台灣」政策互呼應。

翁啟惠指出，全球醫療正由疾病治療轉向早期偵測與預防，AI與大數據分析在其中扮演關鍵角色。透過整合基因體、蛋白體等多體學資料與生物資料庫，以及全民健康保險體系累積的臨床資料，AI可協助解讀與分析大規模資料，支援個人化醫療與生技研發，成為推動精準健康重要基礎。

臨床應用方面，AI可運用於分析血液等基礎檢測數據，協助篩選適合的臨床試驗受試者，提升試驗效率與精準度，同時也有助優化病人照護與治療決策，對縮短研發時程與提高臨床開發成功率具實質助益。

至於生技製造端，翁啟惠表示，AI亦可導入細胞培養等關鍵製程，透過精準控制微參數，提升製造效率、製程一致性與品質穩定度，並與台灣在智慧製造、自動化及半導體製程方面既有優勢形成加乘效果。