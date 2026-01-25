生策會會長談競爭力 翁啟惠：台善用跨域優勢

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生策會會長翁啟惠今年元月接受英國媒體PharmaBoardroom專訪，介紹台灣生醫跨域融合優勢。他指出，AI快速成為台灣生技與醫療產業升級核心動能，從生醫研發、精準健康、臨床試驗到製造，AI已由輔助工具逐步轉為關鍵能力，並與台灣既有半導體與資通訊（ICT）優勢形成高度互補。

翁啟惠表示，他自2019年接任生策會會長以來，即將發展AI輔助生醫研發列為重要策略方向，重點是補強台灣生醫產業長期偏重硬體與製造、相對不足的軟體與系統能力，並與政府推動的「健康台灣」政策互呼應。

翁啟惠指出，全球醫療正由疾病治療轉向早期偵測與預防，AI與大數據分析在其中扮演關鍵角色。透過整合基因體、蛋白體等多體學資料與生物資料庫，以及全民健康保險體系累積的臨床資料，AI可協助解讀與分析大規模資料，支援個人化醫療與生技研發，成為推動精準健康重要基礎。

臨床應用方面，AI可運用於分析血液等基礎檢測數據，協助篩選適合的臨床試驗受試者，提升試驗效率與精準度，同時也有助優化病人照護與治療決策，對縮短研發時程與提高臨床開發成功率具實質助益。

至於生技製造端，翁啟惠表示，AI亦可導入細胞培養等關鍵製程，透過精準控制微參數，提升製造效率、製程一致性與品質穩定度，並與台灣在智慧製造、自動化及半導體製程方面既有優勢形成加乘效果。

AI 翁啟惠 研發

延伸閱讀

金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地

生策會提供投資平台 助力生技業

失智症新藥見效 土城醫院案例認知功能恢復滿分

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

相關新聞

長春集團旗下 信昌化學縮編 擬資遣百人

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，有員工昨（24）日控訴被要求簽署優離、...

生醫產業導入AI 戰力升級…訊聯、華安開發新藥

全球AI應用快速崛起，台灣生技與醫療產業同步加速落地應用，包括訊聯、華安、醣聯、全福、太景*-KY、基米等運用AI平台加...

生策會會長談競爭力 翁啟惠：台善用跨域優勢

生策會會長翁啟惠今年元月接受英國媒體PharmaBoardroom專訪，介紹台灣生醫跨域融合優勢。他指出，AI快速成為台...

中油僱用人員甄試第2試開考 預計錄取768人、錄取率約10%

台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取76...

思創全球成功研發GTI紙瓶科技 搶攻全球環保回收市場

在國際環保浪潮中，台灣新創企業也逐步站上世界舞台。曾任台灣電動車發展協會創會理事長、長期深耕永續議題的思創全球公司總裁許...

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。