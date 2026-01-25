長春集團旗下 信昌化學縮編 擬資遣百人

經濟日報／ 記者郭韋綺／高雄報導

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，有員工昨（24）日控訴被要求簽署優離、優退；高市勞工局掌握，信昌林園廠已逾二個月產線停擺並啟動人力調整，目前尚未接獲勞資爭議調解案，如查有違法遣散等情形，將依法裁罰。

高雄市勞工局表示，去年12月下旬掌握信昌林園廠逾二個月產線無工作情形，研判可能因虧損或業務緊縮，影響勞工勞動條件與工作權，同年12月31日由副局長等業務主管入場訪談廠方管理階層，說明法令規定，並要求事業單位如有營運調整，應以保障勞工權益為優先，並與勞工妥善溝通協議。

勞工局指出，信昌公司今年1月5日由總公司主管至林園廠向員工說明營運狀況，並提出部分人力留任、轉調、優退、優離等方案，截至1月23日止，尚未接獲相關勞工申請勞資爭議調解案件。

為防止勞權受損，勞工局將派員入廠勞動檢查，若查有事業單位非具法定事由片面終止勞動契約、違反勞基法調動五原則或損害勞工權益，將依法裁罰並要求改善。

勞工局 高雄市 資遣

延伸閱讀

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

校事會議挨批錯殺一百的「酷吏」 教師團體籲建立冤案賠償條款

石化寒冬？長春集團旗下信昌化工驚傳整廠結束 資遣近百名員工

助開春轉職成功 中市府3月起推職前訓練課程15班

相關新聞

長春集團旗下 信昌化學縮編 擬資遣百人

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，有員工昨（24）日控訴被要求簽署優離、...

生醫產業導入AI 戰力升級…訊聯、華安開發新藥

全球AI應用快速崛起，台灣生技與醫療產業同步加速落地應用，包括訊聯、華安、醣聯、全福、太景*-KY、基米等運用AI平台加...

生策會會長談競爭力 翁啟惠：台善用跨域優勢

生策會會長翁啟惠今年元月接受英國媒體PharmaBoardroom專訪，介紹台灣生醫跨域融合優勢。他指出，AI快速成為台...

中油僱用人員甄試第2試開考 預計錄取768人、錄取率約10%

台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取76...

思創全球成功研發GTI紙瓶科技 搶攻全球環保回收市場

在國際環保浪潮中，台灣新創企業也逐步站上世界舞台。曾任台灣電動車發展協會創會理事長、長期深耕永續議題的思創全球公司總裁許...

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。