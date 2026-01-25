生醫產業導入AI 戰力升級…訊聯、華安開發新藥

全球AI應用快速崛起，台灣生技與醫療產業同步加速落地應用，包括訊聯（1784）、華安（6657）、醣聯（4168）、全福、太景*-KY（4157）、基米（4195）等運用AI平台加速新藥開發；麗豐-KY（4137）、永立榮結合AI技術跨足醫美市場；長佳智能、雲象科技以AI技術發展醫療軟體及機器人，將陸續獲得醫院採用。

訊聯基因近日宣布，將原有「分子數位中心」事業部門更名為「AI暨數據應用中心」，主因AI與數據應用已成為集團核心成長引擎。訊聯總經理康清原表示，該中心自2023至2025年營收年複合成長率達13%，成功打造可直接應用於新藥與外泌體開發的「DeepExoMir」AI預測引擎，將外泌體功能預測時間由數月縮短至數小時，效率提升高達99.5%。

華安醫學去年8月成立子公司源華智醫，透過輝達的平台用AI篩選全球約1,700種小分子藥物，目標每年找出十項專利過期候選藥物，再精選二至三項新適應症進行授權開發。華安董事長陳翰民表示，今年3月將參加輝達GTC大會，發表自主AI老藥新用平台的研究成果。

太景也攜手英矽智能，引進生成式AI設計的慢性腎臟病貧血新藥ISM4808，除取得大中華區獨家開發與商業化權利，這項新藥已在中國大陸獲准進行人體臨床試驗。

醣聯生技聚焦次世代醣抗體藥物複合體研發，委託碩準生技電腦模擬團隊，透過高效能AI算力平台優化抗體與醣抗原的關鍵作用。醣聯也評估將AI導入藥物製程開發以縮短實驗時程、提升效率並降低製造成本。

在精準醫療與基因體應用方面，全福生技子公司康百事生物資訊開發的罕病基因診斷平台InheriNext，已於去年12月發表實際臨床案例成果。基米看好全基因體與蛋白質體整合，透過子公司萊斯特投入AI新生抗原藥物開發，加速腫瘤新藥研發進程。

醫美與消費醫療領域也積極導入AI。麗豐-KY全面推動AI轉型，從核心系統升級、AI 智能體建置到門市導入AI系統，提升服務專業度與回購率；永立榮開發的外泌體為了廣泛應用於醫美、保健營養品、醫療器材等領域，推出「Exosome Design House」服務平台，結合完整資料庫與AI技術快速設計功能性外泌體配方，以最短時間開發符合客戶需求的產品。