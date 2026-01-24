台驊集團小金雞台灣空運旺年會「台空金馬」 共啟 AI 與永續新局

台灣空運國際物流集團於今日舉辦「2026 台灣空運旺年晚會」，以「台空金馬」為主題，呼應馬年奔騰意象，透過不同年代歌曲呈現公司歷史的進展。台灣空運去年陸續併購樺嘉報關、世購國際等事業體，並設立泰國新公司，新的一年將凝聚團隊共識，集團朝擴大服務版圖、深化供應鏈實力的布局邁進。

台驊（2636）集團旗下重要小金雞台灣空運旺年晚會以「台空金馬」為主題，呼應馬年意象，象徵持續奔馳、勇於跨越。整場演出串聯台灣空運不同年代的發展，從 1990 年初心年代以小提琴與女聲演出揭開序幕，接續回顧 2000 年成長年代與 2010 年蓬勃年代，由台灣空運F4男團帶來接力演出。

台灣空運表示，秉持「用物流打開世界的門」的品牌精神，2026 年將持續朝向 AI 應用、團隊凝聚與永續發展並進，透過數位工具提升營運效率與服務精準度，同時深化跨部門、跨據點的合作能量，讓物流不只是貨物的移動，更成為連結世界與未來的重要力量。

最後來到 2020 年跨越年代，則由台灣空運新進同仁組成的舞團演出，表彰企業邁向國際舞台，包含泰國新站點成立與近年併購布局，開啟全新成長篇章。