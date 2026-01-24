快訊

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

黑煙竄天！高雄蝦料理店2層樓全面燃燒 畫面嚇壞路人「現場味道很重」

思創全球成功研發 GTI 紙瓶科技 搶攻全球環保回收市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
思創全球總裁許佑正帶領團隊研發出具突破性的GTI科技，被視為尖端環保回收解決方案。業者提供
思創全球總裁許佑正帶領團隊研發出具突破性的GTI科技，被視為尖端環保回收解決方案。業者提供

在國際環保浪潮中，台灣新創企業也逐步站上世界舞台。曾任台灣電動車發展協會創會理事長、長期深耕永續議題的思創全球公司總裁許佑正，帶領團隊成功研發出具突破性的「GTI科技」，其核心為可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品，大幅降低回收門檻，同時也提高再生利用價值。

隨著地球環境汙染、暖化現象日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫，歐盟議會於2024年通過《包裝與包裝廢棄物規範(PPWR)》，認定環境污染源主要因廢棄物被不當丟棄所造成，並明確要求提升回收再生產品的價值性，透過制度與市場機制，引導民眾與企業提高回收率。

畢業於台北工專機械工程科的許佑正，秉持工程人求真務實的精神，洞察到全球大量垃圾問題並非缺乏回收意識，而是回收產品本身缺乏經濟價值與便利性。

許佑正憑藉理工背景，以及對環保趨勢的敏銳觀察，投入高價值回收材料的研發，試圖從源頭解決「回收困難」所造成的環境污染問題，因此成功研發出具突破性的「GTI科技」。

「GTI科技」被業界視為全球重要的尖端環保回收解決方案，目前已取得歐盟、美國、中國、日本、台灣及英國等多國發明專利認證，具備高度國際競爭力，市場反應亦相當熱烈。

近一年來，思創全球已接獲來自對岸高達1,600萬瓶、總金額近新台幣2億元的訂單，且需求持續擴大，顯示環保法規推動下，新型回收材料正快速成為產業新主流。

立足台灣、放眼全球，許佑正不僅著眼於技術突破，也積極布局產業鏈整合。日前於新北汐止舉辦環保露營活動，吸引大批民眾參與，成功將永續理念轉化為生活體驗。

許佑正表示，未來更規劃深入中南部，特別是結合台中地區成熟的塑膠製造能量，共同開發環保專利產品的關鍵零組件，為傳統塑膠產業注入轉型動能，打造全新的綠色供應鏈。

在國際布局方面，思創全球比照台積電（2330）模式，積極跨足美國市場，並啟動在那斯達克上市規劃，期望讓台灣環保科技成為繼AI、半導體之後，另一個被世界看見的「台灣之光」。隨著全球環保法規趨嚴、循環經濟加速成形，GTI科技能否顛覆既有回收市場機制，備受國際產業界高度關注。

許佑正說，思創全球GTI環保紙瓶發明專利，已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。業者提供
許佑正說，思創全球GTI環保紙瓶發明專利，已取得歐盟、美國等多國發明專利認證。業者提供
GTI科技核心為可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品。業者提供
GTI科技核心為可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品。業者提供

環保 科技 市場

延伸閱讀

歐盟中國商會發聲明 對外國補貼條例執法風險等表關切

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

歐盟暫停關稅優惠 印度銷歐盟87%產品受影響

魚塭、農地等濫倒40個足球場廢棄物 2年追查起訴102人、27家公司

相關新聞

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠，近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，今天有員工控訴被要求簽署優離、優退...

NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

農曆年前送暖，知名服飾品牌NET主富服裝公司捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市今天並封館，讓弱勢兒少自由挑選...

石化寒冬？長春集團旗下信昌化工驚傳整廠結束 資遣近百名員工

石化產業景氣探底，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出「整廠結束」，預計資遣近百名員工，市議員邱于軒今天加碼透...

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐...

「期許再創高峰」廣運五大營運動能齊增 訂單能見度已到2028年

廣運集團旗下廣運、金運、盛新、太極、群豐及暘等公司今日聯合舉行年終尾牙。廣運董事長謝明凱表示，作為航母級的廣運，今年五大...

2025台灣十大企業人氣領袖 魏哲家強勢蟬聯！科技、金融巨頭領軍

2025神回顧｜台積電魏哲家赴美、鴻海劉揚偉攻AI誰最狂？童子賢核能論戰引爆全網，吳東亮金控合併震撼市場！揭曉年度十大最具話題CEO排行榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。