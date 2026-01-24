思創全球成功研發 GTI 紙瓶科技 搶攻全球環保回收市場

在國際環保浪潮中，台灣新創企業也逐步站上世界舞台。曾任台灣電動車發展協會創會理事長、長期深耕永續議題的思創全球公司總裁許佑正，帶領團隊成功研發出具突破性的「GTI科技」，其核心為可徒手、以物理方式拆解的雙層結構紙瓶設計，適用於各類容器與包裝產品，大幅降低回收門檻，同時也提高再生利用價值。

隨著地球環境汙染、暖化現象日益嚴重，環保問題的解決迫在眉睫，歐盟議會於2024年通過《包裝與包裝廢棄物規範(PPWR)》，認定環境污染源主要因廢棄物被不當丟棄所造成，並明確要求提升回收再生產品的價值性，透過制度與市場機制，引導民眾與企業提高回收率。

畢業於台北工專機械工程科的許佑正，秉持工程人求真務實的精神，洞察到全球大量垃圾問題並非缺乏回收意識，而是回收產品本身缺乏經濟價值與便利性。

許佑正憑藉理工背景，以及對環保趨勢的敏銳觀察，投入高價值回收材料的研發，試圖從源頭解決「回收困難」所造成的環境污染問題，因此成功研發出具突破性的「GTI科技」。

「GTI科技」被業界視為全球重要的尖端環保回收解決方案，目前已取得歐盟、美國、中國、日本、台灣及英國等多國發明專利認證，具備高度國際競爭力，市場反應亦相當熱烈。

近一年來，思創全球已接獲來自對岸高達1,600萬瓶、總金額近新台幣2億元的訂單，且需求持續擴大，顯示環保法規推動下，新型回收材料正快速成為產業新主流。

立足台灣、放眼全球，許佑正不僅著眼於技術突破，也積極布局產業鏈整合。日前於新北汐止舉辦環保露營活動，吸引大批民眾參與，成功將永續理念轉化為生活體驗。

許佑正表示，未來更規劃深入中南部，特別是結合台中地區成熟的塑膠製造能量，共同開發環保專利產品的關鍵零組件，為傳統塑膠產業注入轉型動能，打造全新的綠色供應鏈。