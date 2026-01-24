快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

中油僱用人員甄試第2試開考 預計錄取768人、錄取率約10%

中央社／ 台北24日電
台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取768人，錄取率約10%。圖／本報資料照片
台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取768人，錄取率約10%。圖／本報資料照片

台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取768人，錄取率約10%；錄取人員在為期6個月的訓練期間薪資約新台幣3.7萬元，另有專業技術加給約4萬元。

中油今天透過新聞稿表示，114年僱用人員甄試第2試今天起一連兩天於台北、高雄舉行，本次甄試招考對象為高中職以上學校畢業者，共計招考20類別人員；第2試為複評測試、口試及現場測試，以評估應考人是否具備實際工作所需的專業能力與體能條件，確保未來進用人員能符合現場作業及公司營運需求。

中油表示，為提升甄試公平性並防杜舞弊，應考人須攜帶雙證件，並同步進行人臉辨識及複評測試，測試結果如與第1試（筆試）成績差距過大者，將作為第2試合格與否的重要參據。

中油說明，經第2試合格者，依各該類別地區的錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練；錄取人員訓練期為6個月，訓練期間薪資約3.7萬元。

中油補充，其中「電氣」、「電機」、「安環」、「公用事業輸氣」、「航海」及「探採鑽井類2」等6類別，具專業技術證照或證明，並實際從事專業技術相關工作者，得予以加晉薪級、約4萬元。錄取名單將於2月6日下午2時，公告在甄試網站。

中油公司 薪資

延伸閱讀

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

伊朗動盪 國際油價上漲！中油宣布 明日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

台積電進駐中油舊址 高市消新增後勁分隊

藻礁沉砂面積變大無關三接工程 怪桃市府？環保局反駁

相關新聞

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠，近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，今天有員工控訴被要求簽署優離、優退...

NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

農曆年前送暖，知名服飾品牌NET主富服裝公司捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市今天並封館，讓弱勢兒少自由挑選...

石化寒冬？長春集團旗下信昌化工驚傳整廠結束 資遣近百名員工

石化產業景氣探底，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出「整廠結束」，預計資遣近百名員工，市議員邱于軒今天加碼透...

中油僱用人員甄試第2試開考 預計錄取768人、錄取率約10%

台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取76...

思創全球成功研發GTI紙瓶科技 搶攻全球環保回收市場

在國際環保浪潮中，台灣新創企業也逐步站上世界舞台。曾任台灣電動車發展協會創會理事長、長期深耕永續議題的思創全球公司總裁許...

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。