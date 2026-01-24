中油僱用人員甄試第2試開考 預計錄取768人、錄取率約10%

台灣中油公司今天起連2天展開114年僱用人員甄試第2試，本次甄試共7615人報考，進入第2試人數1727人，預計錄取768人，錄取率約10%；錄取人員在為期6個月的訓練期間薪資約新台幣3.7萬元，另有專業技術加給約4萬元。

中油今天透過新聞稿表示，114年僱用人員甄試第2試今天起一連兩天於台北、高雄舉行，本次甄試招考對象為高中職以上學校畢業者，共計招考20類別人員；第2試為複評測試、口試及現場測試，以評估應考人是否具備實際工作所需的專業能力與體能條件，確保未來進用人員能符合現場作業及公司營運需求。

中油表示，為提升甄試公平性並防杜舞弊，應考人須攜帶雙證件，並同步進行人臉辨識及複評測試，測試結果如與第1試（筆試）成績差距過大者，將作為第2試合格與否的重要參據。

中油說明，經第2試合格者，依各該類別地區的錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練；錄取人員訓練期為6個月，訓練期間薪資約3.7萬元。

中油補充，其中「電氣」、「電機」、「安環」、「公用事業輸氣」、「航海」及「探採鑽井類2」等6類別，具專業技術證照或證明，並實際從事專業技術相關工作者，得予以加晉薪級、約4萬元。錄取名單將於2月6日下午2時，公告在甄試網站。