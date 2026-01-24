贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐贈了80萬元提貨券，更在今天霸氣封館，讓400名家扶兒少安心逛街買新衣。

今早10點，NET忠孝旗艦店走進一群興奮的孩子、家長，在不同樓層挑選衣褲、鞋襪等。台北家扶中心主任謝曉雯說，今年總共邀請125戶家庭，有別於過去讓多數家長帶孩子就近到不同NET門市採購，這次是一次邀請大部分家庭來今天的封館活動，參與人數更勝以往。

兄弟檔小恩、小華由阿公、阿嬤陪著來逛街。76歲、拄著拐杖的阿嬤說，因自己行動不便，很少帶兩個孩子到外面買衣服，小兄弟的衣物通常是她在菜市場買回家，藉著家扶活動，也是寒假的第一天，特地帶著孫子來挑選衣服。

小恩興高采烈地展示自己挑的棒球外套、短袖T恤 ，高聲地說「很開心！」小華也挑了一件毛茸茸的外套，靦腆地說很喜歡。

就讀小學六年級的小程與弟弟，也為自己選了外套、白襯衫。小程媽媽說，兩個孩子都在發育期，去年買的衣服，今年就穿不下了，每到換季時節就必須為孩子買新衣服，很感謝家扶、NET幫忙減輕了家裡的經濟負擔。

幼幼班的小綾，最喜歡粉色系的東西，平常穿的衣服多是親友送的二手衣，或媽媽到家扶中心挑選的物資衣物。今天是媽媽第一次陪著小綾親自來挑衣服，小綾興奮得不得了，連挑了好幾件、邊比邊笑，那一刻的雀躍與幸福感讓媽媽感到很欣慰。

謝曉雯說，希望每個孩子穿上自己喜歡的衣服時，都能感受到安心與自信，知道有人在乎他、看見他，也祝福他們在新的一年裡平安長大、笑容常在。