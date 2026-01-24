快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
NET忠孝旗艦店今早走進一群興奮的家扶的孩子、家長，在不同樓層挑選衣褲、鞋襪。記者葉冠妤／攝影
NET忠孝旗艦店今早走進一群興奮的家扶的孩子、家長，在不同樓層挑選衣褲、鞋襪。記者葉冠妤／攝影

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐贈了80萬元提貨券，更在今天霸氣封館，讓400名家扶兒少安心逛街買新衣。

今早10點，NET忠孝旗艦店走進一群興奮的孩子、家長，在不同樓層挑選衣褲、鞋襪等。台北家扶中心主任謝曉雯說，今年總共邀請125戶家庭，有別於過去讓多數家長帶孩子就近到不同NET門市採購，這次是一次邀請大部分家庭來今天的封館活動，參與人數更勝以往。

兄弟檔小恩、小華由阿公、阿嬤陪著來逛街。76歲、拄著拐杖的阿嬤說，因自己行動不便，很少帶兩個孩子到外面買衣服，小兄弟的衣物通常是她在菜市場買回家，藉著家扶活動，也是寒假的第一天，特地帶著孫子來挑選衣服。

小恩興高采烈地展示自己挑的棒球外套、短袖T恤 ，高聲地說「很開心！」小華也挑了一件毛茸茸的外套，靦腆地說很喜歡。

就讀小學六年級的小程與弟弟，也為自己選了外套、白襯衫。小程媽媽說，兩個孩子都在發育期，去年買的衣服，今年就穿不下了，每到換季時節就必須為孩子買新衣服，很感謝家扶、NET幫忙減輕了家裡的經濟負擔。

幼幼班的小綾，最喜歡粉色系的東西，平常穿的衣服多是親友送的二手衣，或媽媽到家扶中心挑選的物資衣物。今天是媽媽第一次陪著小綾親自來挑衣服，小綾興奮得不得了，連挑了好幾件、邊比邊笑，那一刻的雀躍與幸福感讓媽媽感到很欣慰。

謝曉雯說，希望每個孩子穿上自己喜歡的衣服時，都能感受到安心與自信，知道有人在乎他、看見他，也祝福他們在新的一年裡平安長大、笑容常在。

NET今年贊助台北家扶80萬元購衣提貨券，更封館讓400名家扶兒少安心逛街。記者葉冠妤／攝影
NET今年贊助台北家扶80萬元購衣提貨券，更封館讓400名家扶兒少安心逛街。記者葉冠妤／攝影
孩子們挑選自己喜愛的款式、色系。記者葉冠妤／攝影
孩子們挑選自己喜愛的款式、色系。記者葉冠妤／攝影
小恩、小華兄弟檔開心為自己挑選新外套。記者葉冠妤／攝影
小恩、小華兄弟檔開心為自己挑選新外套。記者葉冠妤／攝影

NET

延伸閱讀

NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

本土服飾NET石虎T恤爆抄襲爭議 原創作者臉書發聲：從未授權

善心婦人五年來為甘苦人春節加菜 家扶志工下廚煮出澎湃吉祥餐

北台中家扶大團圓活動 想選台中市長的人都到場

相關新聞

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠，近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，今天有員工控訴被要求簽署優離、優退...

NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

農曆年前送暖，知名服飾品牌NET主富服裝公司捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市今天並封館，讓弱勢兒少自由挑選...

石化寒冬？長春集團旗下信昌化工驚傳整廠結束 資遣近百名員工

石化產業景氣探底，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出「整廠結束」，預計資遣近百名員工，市議員邱于軒今天加碼透...

贈80萬提貨券再封館 NET讓家扶兒少穿新衣、過好年

穿新衣、過新年，對經濟困難家庭並非理所當然。家扶基金會在NET的雪中送炭下，年年於農曆新年前夕舉辦購衣活動，今年NET捐...

「期許再創高峰」廣運五大營運動能齊增 訂單能見度已到2028年

廣運集團旗下廣運、金運、盛新、太極、群豐及暘等公司今日聯合舉行年終尾牙。廣運董事長謝明凱表示，作為航母級的廣運，今年五大...

2025台灣十大企業人氣領袖 魏哲家強勢蟬聯！科技、金融巨頭領軍

2025神回顧｜台積電魏哲家赴美、鴻海劉揚偉攻AI誰最狂？童子賢核能論戰引爆全網，吳東亮金控合併震撼市場！揭曉年度十大最具話題CEO排行榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。