「期許再創高峰」廣運五大營運動能齊增 訂單能見度已到2028年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
廣運董事長謝明凱（左二）自父親手中接棒後，與集團總裁謝清福（左三）和副董事長白周煌（左一）等在今日年終尾牙一同舉杯，揭示未來50年將以AI與數位化作為成長引擎，持續深化智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域。記者簡永祥／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
廣運集團旗下廣運、金運、盛新、太極、群豐及暘等公司今日聯合舉行年終尾牙。廣運董事長謝明凱表示，作為航母級的廣運，今年五大項目營運齊發，尤其看好強項智慧製造、物流及公共工程，加上半導體物流持續成長與新接服務型機器人訂單，整體在手訂單60億元，全年營收雙位數成長，獲利也將進一步攀升。

總裁謝清福指出，2026年廣運集團定調AI轉型藍圖，期許下一個50年再創高峰。他表示，企業要能長久，關鍵在於誠信經營、技術傳承與組織文化，真正的傳承不是單純交棒，而是讓組織能持續接續、人才不斷承擔。

謝明凱指出，前50年廣運以自動化工程奠定根基，未來50年將以AI與數位化作為成長引擎，持續深化智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域。他強調，廣運正由工程承攬與設備供應，升級為具備系統整合與長期服務能力的科技平台型企業。

謝明凱表示，廣運持續推進的重要工程有國內第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家級物流中心及多項高科技製造專案，成為廣運營運成長的重要支撐。

廣運總經理柯智鈞進一步指出，今年以「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人AI 產品代理與系統整合」五大項目為核心，其中智慧製造與物流、半導體物流及公共工程今年營收占比逾90%，整體在手訂單60億元，能見度看到2027年到2028年。

廣運也將加速機器人應用的逐步落地，從單點示範走向實際產線與場域導入，涵蓋搬運、協作、巡檢等應用情境，並與既有自動化與物流系統深度整合，發揮整體效益。在AI方面，除持續進行AI產品代理與系統整合外，也同步投入AI模型建構與應用優化，強化在智慧決策、預測分析與系統最佳化上的能力。

柯智鈞透露，今年新接獲一家半導體廠服務型機器人訂單，上半年會出貨，海外客戶除德國產品開發中，日本及中國也洽談耕耘中，會因應不同客戶不同需求推出產品。

廣運總經理柯智鈞表示，廣運今年以「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人AI 產品代理與系統整合」五大項目為核心，目前在手訂單60億元，訂單能見度看到2028年。記者簡永祥／攝影
