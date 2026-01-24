快訊

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄林園工業區信昌化工廠內景。圖／本報資料照
石化產業景氣低迷，長春集團旗下信昌化學高雄林園廠，近日傳出整廠結束，預計資遣近百人，今天有員工控訴被要求簽署優離、優退，有民代加碼爆出昌春多個高雄據點也傳出裁員，高市勞工局掌握，信昌林園廠已逾2個月產線停擺並啟動人力調整，目前尚未接獲勞資爭議調解案，如查有違法遣散等情形，將依法裁罰。

高雄市勞工局表示，去年114年12月下旬掌握信昌林園廠逾2個月產線無工作情形，研判可能因虧損或業務緊縮，影響勞工勞動條件與工作權，同年12月31日，由副局長等業務主管入場訪談廠方管理階層，說明法令規定，並要求事業單位如有營運調整，應以保障勞工權益為優先，並與勞工妥善溝通協議。

勞工局指出，信昌公司於今年1月5日由總公司主管至林園廠向員工說明營運狀況，並提出部分人力留任、轉調、優退、優離等方案，截至1月23日止，尚未接獲相關勞工申請勞資爭議調解案件。

為防止勞權受損，勞工局將派員入廠勞動檢查，若查有事業單位非具法定事由片面終止勞動契約、違反勞基法調動五原則或損害勞工權益，將依法裁罰並要求改善；同時，勞檢處亦已入場檢視停工期間設備與管線安全，確保廠區場域安全無虞。

此外，勞工局訓練就業中心將依離職勞工意願，提供就業媒合、職缺推介與職業訓練，協助勞工重返職場，並呼籲勞工如察覺勞權或職安疑慮，應即通報，以利即時介入處理。

