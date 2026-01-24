NET善行17年 封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

農曆年前送暖，知名服飾品牌NET主富服裝公司捐贈80萬元愛心提貨券給南投家扶中心，埔里門市今天並封館，讓弱勢兒少自由挑選新衣。孩子們穿上親手選的衣服，笑容滿面，為寒冬與年節增添溫暖與期待。

NET埔里店今天舉辦封館活動，邀請大埔里區仁愛、國姓、魚池及埔里等四鄉鎮共60名扶助家庭兒少入店選購，讓孩子在無壓力的環境中，挑選自己喜歡的服飾。

南投家扶中心指出，中心長期扶助大埔里區四鄉鎮500多戶家庭，年關將近，對經濟弱勢家庭而言，過年不僅是期待，更伴隨沉重生活壓力。透過企業即時挹注，讓孩子能在寒冬中穿得溫暖，也感受到被重視的尊嚴。

活動現場氣氛溫馨，不少孩子因許久未添購新衣，開心地在鏡子前試穿。阿盛的媽媽獨力照顧孩子，因經濟困難，家中衣物多仰賴鄰居提供，難以添購新衣。此次透過NET愛心提貨券，讓阿盛可在新年穿上自己挑選的衣服，阿盛媽媽感謝NET的善心，讓孩子在寒冷冬天也能穿得溫暖。

就讀國小一年級的小萱，由身心障礙的媽媽獨力扶養。母親因身體關係只能從事臨時工作，家中衣物多已老舊單薄。這次母女參加封館活動，小萱開心說，「今年過年終於有自己喜歡的新衣服、新褲子，也可以買厚一點的衣服，不用怕冷了。」