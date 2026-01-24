石化寒冬？長春集團旗下信昌化工驚傳整廠結束 資遣近百名員工

石化產業景氣探底，長春集團旗下、位於高雄林園工業區的信昌化工傳出「整廠結束」，預計資遣近百名員工，市議員邱于軒今天加碼透露，除信昌化工外，據了解，長春石化大發廠、大連化工高雄廠與大發廠陸續都有員工被約談，要求優離、優退，針對業者大規模裁員，市府應主動介入，捍衛勞權。市府正在了解中。

一名信昌員工透露，廠內幾乎所有同仁都已簽下優離或優退同意書，僅剩少數人尚未簽署，「整間公司的人幾乎被弄光了」該名員工直言，多數人並非自願離職，只希望能在公司安穩做到退休，尤其當初正是因為長春集團接手，才對未來更有期待，未料最終卻迎來大規模裁撤。

員工指出，1月5日、6日才臨時接獲通知參加說明會，隨即被要求簽署相關文件，留給勞工考慮的時間極短，許多同仁背負房貸、車貸，上有長輩需要照顧，下有子女尚未出社會，面對突如其來的去留抉擇，壓力極大。

員工並說，若選擇不簽優離、優退，未來恐以公司長期虧損為由遭資遣，屆時不僅工作不保，連原本談好的優惠補償也可能化為烏有，無奈反問「被迫簽字，真的代表我們的本意嗎？」

邱于軒強調，石化產業近年面對中國產能過剩、國際訂單縮減及美國課重稅32%，企業不斷累積壓力，部分業者選擇停工或縮編因應，她近期接獲大量勞工陳情，在毫無準備下面臨資遣或被迫離職，充滿無助，勞工局應該要提出具體作為，徹查是否依法通報或程序合法，保障勞工權益。