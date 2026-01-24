貓貓蟲咖波聯名寶可夢 亞拉：兩年磨一劍完成人生清單

從通訊軟體LINE貼圖起家，「貓貓蟲咖波」靠著獵奇又可愛的風格，吸引頂級IP寶可夢上門洽談聯名，成為台灣IP走向國際的指標案例。從一開始收信誤認是詐騙，到LINE平台的資源挹注，亞拉坦言，合作過程充滿挑戰與成就感，彷彿完成一項重要的「人生清單」。

LINE貼圖23日舉辦2026創作者講座，邀請台灣知名創作者亞拉，以及剛以「LOVE RABBIT－戀愛兔－」拿下2025年台灣原創貼圖排行榜冠軍的日本當紅創作者西村優志（Nishimura Yuji），一同暢談從靈感誕生到IP經營的心得。

亞拉接受中央社專訪時，分享他費時兩年與寶可夢開發聯名作品的心路歷程，以及咖波如何從本土貼圖翻轉為國際品牌。

●兩年磨一劍 與寶可夢聯名的馬拉松考驗

與國際一線IP合作是許多創作者的夢想，但背後的嚴謹程度超乎想像。亞拉透露，咖波與寶可夢的聯名合作，從最初接洽到最終作品問世，歷經長達兩年溝通過程，主因是涉及跨國合作，資訊需經過多層中介，往往要「轉四手」才能到達創作者手中。

在眾多令人稱羨的亮點背後，亞拉分享一段有趣插曲表示，由於最初是收到對方的英文聯繫郵件，團隊一度懷疑是網路詐騙、而不予理會；直到後來透過台灣在地管道，經由熟識廠商反覆確認，才驚覺這是一份貨真價實的頂級合作邀約。

這段「真偽確認」的插曲，不僅凸顯跨國商務溝通中語言與信任建立的挑戰，也顯示出團隊對品牌安全的謹慎態度。

亞拉分享，聯名過程中最具挑戰的是「在規範中尋求自由」。寶可夢官方對世界觀有嚴格限制，例如自創角色（咖波）不可與官方角色（皮卡丘等）同框，聯名僅能以亞拉的畫風重新詮釋寶可夢角色。

雖然創作過程充滿挑戰，需針對不熟悉的新角色多次修改，但亞拉坦言，最終能以個人風格呈現喜愛的角色，仍是充滿成就感的體驗，「人生清單又完成了一項」。

●從感性到理性 100頁授權手冊建立品牌紀律

咖波能在全球市場擴散，核心優勢在於「動作驅動」與「無語言門檻」。亞拉指出，他的作品以動作表達情緒，降低文字帶來的隔閡，這讓咖波在YouTube、TikTok等影音平台擁有極高的海外觀眾比例。

隨著品牌規模擴大，單靠個人經驗監修已不足維持授權商品的一致性。為確保品牌在全球不同商品上的統一形象，亞拉在品牌創立10週年之際，開始將思路文字化，建立一份超過100頁的品牌授權手冊。

這份手冊比照國際大廠標準，詳細規範角色的顏色、線條粗細、身體構造，例如咖波作為毛毛蟲至少需有6隻腳，甚至嚴禁咖波表現出與性格不符的行為，讓品牌授權的流程變得更有效率。

展望未來，亞拉對本土IP生態充滿期待，他發現商業合作重心正逐漸轉向台灣在地創作者，生態系日益多元。對亞拉而言，身為寶可夢卡牌的長期收藏者，他內心深處的一個遠大目標，是希望能親手繪製寶可夢的官方卡面，成為台灣代表性的合作藝術家。

●LINE平台資源助攻 表情回應功能帶起互動新風潮

LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君分析，本土創作者與大型版權方合作，需長期規劃並對齊里程碑。在調整作品過程中，建議優先改變情境或元素以通過審核，避免「打掉重練」。

在IP成長的道路，平台的功能開發也扮演關鍵推手。呂苔君指出，LINE去年推出「表情回應」功能，顯著提升「表情貼」能見度；這種「不打擾」的互動方式，精準打中群組溝通的社交需求，也為創作者帶來更多元的收入來源。

呂苔君強調，「穩定輸出」與「紀律」是長青IP的特質。她建議，創作者應維持每2至3個月推出新作品的頻率，強化粉絲記憶點，降低被同類型作品搶走焦點的風險。