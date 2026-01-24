西村優志談創作「戀愛兔」 用懸念感塑造角色魅力

通訊軟體LINE對話框裡，一隻表情誇張、肢體動作大膽，時而「情勒」瘋狂示愛、時而滑稽逗趣的兔子，成為無數台灣情侶與家人間傳達愛意的代言人，它是日本人氣貼圖角色「LOVE RABBIT－戀愛兔－」；創作者西村優志透露，致勝秘訣在於「懸念感」，並要著重在AI無法取代的個人生活記憶。

隨著2025年台灣原創貼圖榜單揭曉，「戀愛兔」在激烈競爭中脫穎而出，勇奪年度榜首。西村優志23日出席LINE貼圖2026創作者講座，並接受中央社獨家專訪，為台灣媒體首次專訪這位當紅創作者。

西村優志透露，這是他第3度踏上台灣土地。儘管行程安排較緊湊讓心情略顯緊張，但一談起創作，那份對繪畫的熱愛與獨特的幽默感，就如同他筆下的角色躍然紙上。

西村優志在談及創作時建議，新手不要過度依賴成功案例的模仿，而是要挖掘「只有自己能做的東西」。對他而言，那些無法被人工智慧（AI）取代的個人生活記憶，例如昨天吃了什麼、與誰對話細節，這才是原創性最強大的根源。

●台式直率告白 為何「戀愛兔」在這裡更紅？

西村優志的作品在日本早已擁有極高人氣，但有趣的是，在台灣的迴響甚至比日本更熱烈。

「台灣的家人或戀人間，對於情感的表達非常直接」，西村優志分析，這種文化特質與「戀愛兔」那種不加掩飾、甚至帶點誇張的氣質高度契合。

為了讓台灣用戶感同身受，「戀愛兔」針對在地化下足功夫，西村優志的團隊有台灣員工負責翻譯，自己則提供「有趣、可愛、符合角色調性」的核心方向。這種跨越語言的「情感轉譯」，讓貼圖不只是貼圖，更成了台灣使用者日常溝通不可或缺的情緒媒介。

●10/100的設計哲學 留白更迷人

談及如何塑造具有魅力的角色，西村優志分享一套獨特的「資訊管理論」表示，當他在設定一個新角色時，腦中可能有100個細節，但他只會釋出最能體現魅力的10個，剩下90個則保留在心中。

「留下一些讓人好奇的點，讓粉絲在後續的創作中慢慢發現」，西村優志認為，這種「懸念感」反而有助於維持人氣。

西村優志的創作之路並非一蹴可幾。他受哥哥影響於5歲就開始畫畫，雖然母親一路支持，但早期進入一般職場後卻出現不適應，這至今仍是他最大的挫折；當他決定全心投入插畫後，那種不適感竟然跟著消失。

●發現跨國創作者共鳴 保留個人創作空間

西村優志此次來台，也與台灣知名創作者亞拉進行交流。他驚喜發現，雖然國籍不同，但兩人在創作的感性與方法論上非常相近。

被問及是否有機會與亞拉創作的角色「貓貓蟲咖波」進行跨IP聯名時，西村優志抱持開放且務實態度表示，「只要條件與意向契合，一定會非常有趣」。他相當重視聯名時雙方角色對於世界觀的相容性，確保合作能凸顯雙方的優點，而非互相掩蓋。

即使已成為榜首畫家，西村優志依然維持嚴謹的生活節奏，中午至夜間處理商務事務，凌晨則是專屬他自己與漫畫、繪本創作的獨處時間。

為了不成為被商業合約追著跑的「繪畫機器」，他透過定期更新角色樣貌、保留個人創作空間，來維持生計與自由的平衡。

展望2026年，西村優志透露，正在構思新角色與繪本企劃，儘管發表時間未定，但他仍堅持「創作先行」的理念。每當感到迷惘時，他會回到「初心」，問自己創作帶來的快樂是什麼，往往能有效對抗外部壓力。