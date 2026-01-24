觀光署推好客民宿認證計畫 全台突破2,000家

交通部觀光署為提升國內民宿品質形象、營造友善旅遊住宿體驗環境，自2011年起啟動「好客民宿認證計畫」，始終堅守「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」六大精神，輔導業者通過專業培訓、縣市政府查核，實地訪查及遴選委員會審查等層層嚴格的把關，讓好客民宿品牌不僅是業者的榮譽，更是品質的保證。推動以來全臺好客民宿數量逐年創新高，今年又迎來了251家優秀的業者加入好客民宿正式突破2,000家大關。

觀光署表示，雖然民宿平均房價相較觀光旅館及一般旅館更為親民，且多數具備貼近大自然體驗與城市近郊的在地優勢，但經過官方認證的好客民宿品牌可提供一定品質旅宿服務，讓「好客民宿」品牌在平價中展現更高CP值。除了標章認證，觀光署更於2024年首次舉辦金質好客民宿票選活動，從中嚴選出近100家涵蓋自然生態、特色建築、文化漫遊、友善親子寵物及美食饗宴等五大主題的金質好客民宿，今(2026)年也將再度舉辦第2屆金質票選活動，熱烈邀請所有好客民宿業者共襄盛舉，為品牌爭取金質光環。

根據觀光署統計，近五年好客民宿家數成長比例逐年提升，疫情前至今成長約1.5倍，顯示品牌深獲業者重視，其中以臺南市、澎湖縣、宜蘭縣、臺東縣及屏東縣等五大縣市家數提升最為顯著，這也反映出地方政府積極推動觀光及旅宿政策支持，帶動業者參與熱潮。觀光署為持續推動好客民宿品牌行銷政策，去年在國際市場上亦積極參與新加坡NATAS與馬來西亞MATTA旅展，將臺灣好客民宿的優質服務推向國際舞台。

本次頒獎典禮主要是表揚全臺1萬2千多家合法民宿中，經過嚴格篩選脫穎而出的251家佼佼者，觀光署特別感謝這群優秀業者在觀光領域的付出與努力，這些「好客民宿」不僅是旅客住宿品質的把關者，更是臺灣在地文化的傳遞者。未來觀光署將持續挹注行銷資源，讓好客民宿成為旅人深度體驗臺灣的停泊點，共同為全球旅客提供最具「臺灣溫度」的住宿體驗。

隨著旅宿選擇日益多元，建議民眾在規劃住宿時，可留意旅宿是否合法登記，以確保住宿品質與安全。民眾可透過「台灣旅宿網」查詢旅宿登記資訊，並參考「好客民宿」及「星級旅館」等認證標章，作為選擇住宿的重要參考依據，以提升住宿體驗與保障消費權益。