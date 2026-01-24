2025台灣十大企業人氣領袖 魏哲家強勢蟬聯！科技、金融巨頭領軍

AI大佬、金控霸主誰是話題王？

回顧2025年，全球產業局勢在AI浪潮席捲與地緣政治角力的雙重激盪下，迎來了劇烈變革。這一年，科技巨頭們不只競逐技術與產能，更需在詭譎多變的國際舞台上展現高度戰略定力；而金融圈也不遑多讓，除了歷史性的世紀整併震撼市場，更有大老闆在球場、公共議題上展現真性情，引發輿論高度共鳴。在這關鍵的轉捩點，究竟是哪些掌舵者主導了台灣經濟走向，並牢牢抓住大眾目光？

根據《天下》發表2025年兩千大企業調查結果，篩選出總營收前50名的集團，透過《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點2025年（2025/1/1～2025/12/31）十大企業人氣領袖。本屆榜單星光熠熠，台積電董事長魏哲家在美台佈局的雙重挑戰下，憑藉國際級聲量強勢領軍；乘著AI伺服器熱潮，鴻海劉揚偉與廣達林百里也成為科技界的話題焦點。此外，今年榜單更呈現多元面貌：敢於直言能源政策的童子賢、主導金融版圖重組的吳東亮，以及展現暖心風格的蔡明忠皆榜上有名。究竟這十位左右台灣未來的領袖，在2025年留下了哪些關鍵時刻？

No.10 張安平

職務：台灣水泥｜董事長

台灣水泥（台泥）董事長張安平，近年致力將傳統水泥產業轉型為低碳與能源集團。2025年面對股價波動、工安意外與產業政策時，多次展現出獨特的經營風格與應對手腕。5月股東會上，面對轉型陣痛期的質疑，他直言台泥正處於「種樹」階段，更幽默自嘲：「我姓張，不姓黃（意指黃仁勳）」，坦言無法像科技業般讓獲利瞬間飆升，但強調每項佈局皆有長遠定見。

8月，旗下高雄電池廠大火造成百億損失，張安平親上火線善後，雖宣布高層減薪20％示責，卻堅持停工期間基層員工「薪資照領」，並提供無息貸款與心理諮商，成功穩定軍心。此外，針對水泥傾銷問題，他在年底喊出「沒有水泥就沒有半導體」，警告若忽視基礎工業將扼殺本土產業，成功將此議題提升至國家戰略層次，引發各界高度關注。

No.9 簡志誠

職務：中華電信｜董事長

服務中華電信近40年、從基層技術員一路做到董事長的簡志誠，是業界公認的「資深電信專家」與技術專才。擁有電子工程博士學位的他，2024年底接棒後，迅速在2025年繳出亮眼成績單，不僅帶領中華電信股價創下歷史新高，成功達成「兆元市值」里程碑，更積極佈局低軌衛星與「海地星空」全方位網路，強化台灣通訊韌性。簡志誠上任後喊出「AI加持，兆元市值」口號，致力將中華電信轉型為企業的「AI賦能者」。2025年他啟動「全光化網路」骨幹建設，並成立子公司將AI研發成果變現，貫徹他「一切從簡、達標為重」的務實方針，加速推動龐大組織的敏捷轉型。

除了硬派的營運成績，簡志誠在員工福利上也毫不手軟。他在2025年底的集團婚禮上，霸氣宣布2026年全員加薪，包含定額加薪、交通津貼調升與一次性激勵金，預計發出數億元大紅包，收穫不少討論度：「請問面試的隊伍是從這邊開始排嗎」、「大家都想考，到時候一定超多人競爭」、「中華是泛公職國營最強的公司了」、「交通津貼真的需要，不多但是看了舒服，覺得公司有幫你想」。

No.8 羅智先

職務：統一企業、統一超商｜董事長

統一集團董事長羅智先，在2025年持續推動集團進行「亞洲生活品牌平台」的深度整合。面對未來幾年將新增50座商場的激烈競爭，羅智先堅持不盲目衝刺。針對統一接手信義誠品舊址打造的「Dream Plaza」，他直言「沒有時間表，可以用一輩子的時間去思考」，強調與其急著開幕，不如打造出無法被取代的生活空間；而在家樂福的經營上，他也明確表示「不急於展店」，將重心回歸到現有門市的營運效率提升。

然而，2025年底引爆網路最高聲量的，莫過於統一決議終止家樂福授權並啟動更名計畫。羅智先坦言「家樂福是天花板級的名字」，要找到替代者極具挑戰，並宣布在元旦啟動內部票選。這番言論引發網友集體腦力激盪，紛紛給出建議：「上次有人提大家樂，覺得不錯，非常本土氣息」、「超愛買好了，感覺就非常好買」、「最簡單的就直接改統一家福吧」、「說真的，家樂福在台灣已經留下深刻印象，換名字未必是好事」，也有網友強調比起名字，維持好品質才是最關鍵的，「只要名字不要太長，東西的價錢、品質還有是否有辦促銷等，才是重要的」。

No.7 魏寶生

職務：新光人壽｜董事長

2025年，魏寶生無疑是金融圈最忙碌的身影之一，不僅完成了台新金與新光金的合併、並在整合後獲推舉為「新光人壽」首任董事長，更親上火線，處理延燒許久的「輝達北士科案」。面對輝達（NVIDIA）有意進駐北士科T17、T18基地，新壽原先希望能自行開發獲利或透過商業模式移轉，但在法規限制與三方談判破局下，開發進度停滯，甚至一度招致「佔著精華地段卻是荒地」的批評。歷經將近一年的溝通僵局，甚至在與輝達簽署的備忘錄（MOU）失效後，魏寶生最終親上火線召開記者會，宣布「改變投資策略」。

他在確保公司治理與回收已支付成本的前提下，宣布與北市府合意終止契約，並強調「不向納稅人請求未來損失補償」，以成全輝達進駐的國家經濟效益。魏寶生在聲明中坦言，理解公務體系受限於「圖利」框架的難處，若新壽的退讓能協助產業發展，也是企業社會責任的展現。此舉雖然是商業談判受阻後的停損與轉折，但最終結果仍獲得網友評價：「懸崖勒馬，為時不晚」、「這才是大集團的風範」、「公司有大格局」，帶動聲量衝高。

No.6 林百里

職務：廣達電腦｜董事長

廣達電腦董事長林百里帶領集團穩居AI供應鏈核心，面對產業變動，他堅持「烏龜哲學」，強調認清方向後持之以恆，透過長期布局，成功讓廣達從筆電代工轉型為AI伺服器關鍵供應商。林百里的產業地位也在2025年展露無遺：1月獲輝達執行長黃仁勳設宴款待，名列供應鏈巨頭座上賓；4月因應川普關稅戰，受邀入總統官邸與賴清德總統緊急會商，顯見其在國家經濟戰略中的份量。

儘管身處高位，林百里在股東會仍展現極致務實主義。不同於外界追捧「人形機器人」，他直言「難做、又貴、又沒客人」，並幽默將廣達比喻為「總鋪師」：「訂單來就做，不怕訂單多，產能很有彈性。」這番理論雖霸氣，卻也引發網友對產業轉型的感嘆：「台廠本就只會代工，創新對他們來說風險太大了」、「所以別人是研發、創新、進步，我們是代工」、「美國還沒賺錢就能幾兆幾兆的砸，台灣有辦法嗎」。

No.5 吳東亮

職務：台新新光金融控股｜董事長

2025年，台灣金融版圖迎來歷史性重組，台新金控董事長吳東亮成功推動台新金與新光金的「世紀合併」，正式建立「台新新光金控」。身為新光集團創辦人吳火獅的三子，吳東亮早年自行創立台新銀行，歷經三十餘年奮鬥，終於完成對家族事業的整合與回歸。在7月24日合併生效當天的慶祝晚宴上，吳東亮致詞時一度哽咽，感性表示父親生前重視研發與回饋社會，「如果今天他還在，一定也會為我們感到驕傲。」隨著2026年元旦旗下壽險子公司完成整併，新金融版圖已然成形。

此外，針對合併前夕輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地的爭議，吳東亮也發揮關鍵影響力。據新光人壽董事長魏寶生透露，輝達全球不動產主管曾於2025年4月拜訪吳東亮，後續因僵局難解，吳東亮更親筆致函輝達執行長黃仁勳協助溝通。最終新壽決議「合意解約」成全輝達；吳東亮也在同年11月公開感謝員工辛勞，呼籲社會大眾支持新壽，並透露台新與輝達在AI晶片應用上已有長期合作。

No.4 蔡明忠

職務：富邦集團、台灣大哥大、富邦媒體科技、台灣固網｜董事長

坐擁台灣「金控獲利王」寶座，富邦集團董事長蔡明忠在2025年繳出亮眼成績單，帶領富邦金控以全年累計獲利1208.5億元穩居冠軍。一手掌握金融命脈，一手主導電信與零售版圖，他成功將富邦金控、台灣大哥大與momo購物串連成全方位的數位生活生態系，不僅在綠色金融與低碳轉型上領跑，更讓集團在動盪局勢中維持強悍的獲利能力。

然而，讓蔡明忠在2025年聲量飆升的關鍵，並非僅是冰冷的財報數字，而是他對棒球的熱情與暖心舉動。2025年5月，面對富邦悍將陷入連敗低潮，蔡明忠親赴球場探班。他坦言自己「緊張到不敢看、連睡覺都夢到球隊」，但仍勉勵球員不管輸贏都要團結，從失敗中找回熱愛打球的初心。這番真誠喊話發揮奇效，球隊當晚即以5比3止敗。其暖心態度贏得網友盛讚：「大老闆格局就是不一樣」、「感謝蔡董帶來超越勝負的感動」、「被蔡董的鼓勵療癒了」、「富邦加油」，畫下聲量高點。

No.3 劉揚偉

職務：鴻海精密工業｜董事長

徹底撕掉「代工製造」的舊標籤，鴻海董事長劉揚偉在2025年成功將這艘巨型航母駛入AI新航道。在他的主導下，鴻海確立了「3+3」戰略，並成為NVIDIA最新架構伺服器的關鍵供應商。劉揚偉更進一步將鴻海打造成世界級的AI雲端供應商，與輝達合作範圍涵蓋智慧工廠、電動車及機器人，展現了垂直整合的強大實力。

劉揚偉的高人氣在台北國際電腦展（COMPUTEX）達到頂峰，輝達執行長黃仁勳驚喜站台，不僅盛讚鴻海是打造GB200伺服器不可或缺的夥伴，兩人更上演幽默互動。面對劉揚偉詢問網傳名錶，黃仁勳打趣稱是「假新聞，我只在乎跟你同台」，劉揚偉妙回：「太好了，我可以跟我老婆說不用買了。」逗趣對話瞬間引爆全場，進一步帶動網路聲量。另一個話題時刻則在11月鴻海科技日，創辦人郭台銘在喪母後首度露面力挺，劉揚偉感性致意並感謝郭董半世紀的奠基。兩人握手致意的畫面，象徵了兩代掌門人的堅定傳承，也讓外界對鴻海轉型更具信心。

No.2 童子賢

職務：和碩聯合科技｜董事長

和碩董事長童子賢在2025年展現了巨大的跨界影響力，除了帶領和碩佈局AI、5G與低軌衛星等新興產業，更積極參與能源政策討論。然而，他並未因「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的身分而對政策護航，反而多次主張「核綠共存」，成為產業界罕見公開挑戰執政黨非核家園政策的企業領袖。

童子賢的聲量在8月達到高峰。在中選會舉辦的最後一場發表會上，他拋出簡單算術題：「核電1度1元、風電1度6元」，直指台電過度依賴昂貴發電方式導致虧損，並犀利直言：「不會持家，就辭職。」在網路上引發激烈討論。支持者認為他敢說真話：「實話不好聽，但他一定要說」、「核電和風電應同時並進」；但反對者則質疑：「所謂的核電1元考慮後續核廢料處理成本了嗎」、「核廢料到底放哪，沒人敢說」。童子賢的直言雖引發兩極評價，卻也實質點燃了社會對能源配比的關注，確立他在2025年不可忽視的話語權。

No.1 魏哲家

職務：台灣積體電路｜董事長暨總裁

身處全球AI浪潮與地緣政治的交會點，台積電董事長暨總裁魏哲家在2025年展現了舉足輕重的影響力。邁入全面掌舵的第二年，他不僅帶領台積電在2奈米製程取得關鍵突破，更以沈穩的全球佈局策略，回應世界對算力的迫切渴望，穩健應對隨之而來的雙重挑戰。

魏哲家的年度聲量在2025年3月6日衝破5萬筆，創下全年高點。起因於他先在美國白宮與時任總統川普共同宣布，將對美新增投資千億美元擴建晶圓廠與封裝廠；隨後於6日返台，與總統賴清德在總統府召開記者會，親自說明佈局策略。

針對大規模赴美設廠，社會輿論呈現明顯的兩極拉鋸。魏哲家強調決策純粹基於「客戶需求量大，產能不足」，並重申「台灣今年將新建11條生產線」仍無法滿足需求，證明重心未離台。對於美方補貼，他更直言「台積電不怕競爭，不需要補助，只要公平」。儘管有一派聲音強烈擔憂「護國神山」遭掏空、核心技術外流，但也有支持者認同這是必要的戰略延伸。在兩派觀點的拉鋸聲浪中，魏哲家堅持「全球佈局、根留台灣」的執行力，無疑成為2025年台積電最關鍵的註腳。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

