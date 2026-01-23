快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

華航、虎航年終 超過十個月

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華航（2610）、台灣虎航員工好薪情，兩公司年終獎金昨（23）日雙雙出爐！華航宣布，年終是個人考績加上16萬元定額獎金，預計表現出色的員工均值約在十個月以上；台灣虎航均值在10.6個月，雖然比華航多，但兩家公司底薪差異大，所以華航還是國內航空業發出年終獎金最多的公司。

華航董事會考量到員工要準備過年，過去都在除夕前一天發年終獎金，今年提前在除夕前十天就先發年終獎金，預計未來年終獎金也都會在除夕前十天發出；華航人預計在2月6日領到年終大紅包，考績加上16萬元定額獎金，表現出色的員工最少可以領到約十個月。

國內的航空業者指出，台灣虎航平均約10.6個月的績效獎金，台灣虎航為國內唯一平價航空，員工數僅約800多人，跟華航的1.2萬人相比，人數相對較少，而且台灣虎航平均底薪比華航低，所以今年華航還是航空業的年終獎金王。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，2025年累計前三季稅後純益達122.5億元，年增8%，每股純益1.81元締新猷，元月19日董事會已經通過人終獎金，各人考績加上定額16萬元，以平均底薪5萬元計算，推估平均年終獎金衝上10個月。

台灣虎航昨日召開董事會，通過「2025年員工績效獎金」，董事會拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金，並且宣布2026年度調薪政策為每位員工平均調幅5.3%。

且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自2028年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，台灣虎航為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養；繼上周已進行今年首批客艙組員的招募後，今(23)日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，誠摯邀請對航空事業抱持熱情的朋友們，一同加入台灣虎航的大家庭。

台灣虎航 華航 年終獎金

延伸閱讀

誰最敢發年終？平均1.58個月 年終大手筆前5大產業出爐

教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

華航、長榮航 四檔高飛

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

相關新聞

砸1.25億 美廉社母公司喊買OK超商

旗下擁有美廉社的連鎖超市業者三商家購公告，將以一點二五億元收購ＯＫ超商。三商家購表示，此次併購主要是強化競爭力、擴大零售...

新聞分析／維持雙品牌 恐難放大合併效益

流通業進入大併購時代，美廉社母公司突然宣布收購ＯＫ超商，開啟了超市跨足超商經營的先例。只不過，商業收購講求的是合併效益，...

十大建商總銷2025年減29% 史上最慘 態勢「北強南弱」

房市冷颼颼，建商推案也放緩步調。根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、...

汽車零件業盯美關稅兩重點 關切實施日期及政府補助方案

行政院昨（23）日於台南舉行汽車產業座談會，對於此次台美對等關稅成果，與會代表對於台灣的汽車零組件稅率下降至15%，均表...

寶佳人馬 鄭斯聰辭中工法人董事

中工昨（23）日公告，大華建設董事長鄭斯聰辭任法人董事代表人職務，中工表示，請辭主因為業務繁忙，法人董事改派代表人後，另...

餐飲「百億俱樂部」 三強爭霸 展開新一輪競爭

台灣餐飲市場「百億俱樂部」（年營收破百億元）成形。饗賓餐旅昨（23）日以400元登錄興櫃、強勢開局躍上餐飲族群新股王。包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。