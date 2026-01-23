三商家購收購OK超商 擬斥資1.25億取得全數股權

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
美廉社母公司三商家購公告，以現金1.25億元向豐群投資控股與來來百貨收購來來超商（OK超商）100%普通股及相關智慧財產權。記者潘俊宏／攝影
零售業重大併購案再起，美廉社母公司三商家購（2945）昨（23）日公告，以現金1.25億元向豐群投資控股與來來百貨收購來來超商（OK超商）100%普通股及相關智慧財產權，公司預期本起收購案將對未來營運發展具正面影響。三商家購一舉進軍超商界，為國內本已競爭激烈的超商市場投入震撼彈。

三商家購旗下有美廉社、三友藥妝與寵物好事等多通路。為強化競爭力、擴大零售經營規模，因此發動收購案，後續發展更引發市場熱議。公司強調，本起併購完成後，將維持OKmart現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。OKmart也回應表示，本起併購後一切服務營運不變。

三商家購公告說明，本案的交易相對人為豐群投資控股股份有限公司及來來百貨股份有限公司，雙方並非關係人，將以現金1.25億元購買來來超商全部普通股股份，以及來來超商經營上所需之智慧財產權。三商家購也指出，本次併購長期而言將對公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

三商家購表示，本案基於長期經營發展策略，結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。

三商家購表示，本買賣案完成後將依法向主管機關提出申報，並配合辦理後續程序後始辦理過戶程序，未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性與穩定性，期提供消費者更多元的商品及服務。

三商家購旗下業務範圍多元，並橫跨超市、藥妝、寵物等多通路，其中美廉社穩坐超市二哥，目前店數有812家，今年目標突破900家，加盟比例預計由37%提升至45至50%。

另外，目前旗下藥妝店三友藥妝（Tomod’s）有15家、寵物好事九家、心樸市集四家，本起併購後又可加入約700家的OK超商據點，整體據點已超過1,500家，跨通路綜效可望更顯著。

