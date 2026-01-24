寶佳人馬 鄭斯聰辭中工法人董事

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧邱馨儀／台北報導

中工（2515）昨（23）日公告，大華建設董事長鄭斯聰辭任法人董事代表人職務，中工表示，請辭主因為業務繁忙，法人董事改派代表人後，另行公告。

除了中工之外，華新、陽明兩公司昨日也同步公告人事異動。華新原總經理潘文虎因退休卸任，新任者為不銹鋼領域的大將，過去曾任中鋼總經理的王錫欽；陽明董事會通過總經理人事案，現任總經理白崑榮申請退休，由業務長暨資深協理李明輝自2026年2月10日起接任新總座。

去年寶佳集團與中工爆發經營權之爭，寶佳集團大量買進中工股票，目前持股來到14.96%，而寶佳更直接表明，買進中工股票的意圖為併購。

後續中工釋出善意，並讓出董事會席次， 在2025年12月1日公告，改由鄭斯聰擔任法人董事。不過鄭斯聰擔任不到兩個月，昨日中工就公告因業務繁忙請辭。

中工表示，先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，對方亦正面回應，並指派鄭斯聰為代表法人。中工表示，鄭斯聰就任後，已實質參與董事會運作，對於鄭斯聰辭任，予以尊重。

